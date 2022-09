La gran campaña que ha tenido el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en España ha dado frutos no solo para el club, sino también para el país. Días atrás Luis Enrique entregó la nómina de jugadores citados para los duelos de la UEFA Nations League, donde Borja Iglesias fue una de las grandes novedades.

El Panda ha sido uno de los pilares en la campaña de los verdiblancos del Ingeniero. Ya desde la temporada pasada el delantero se había destapado, pero en la actual se ha elevado como uno de los goleadores de La Liga, instalándose en el segundo lugar con seis tantos, solo por debajo de los ocho de Robert Lewandowski.

Siendo elegido el mejor jugador de agosto en el torneo español, Borja Iglesias por fin tuvo su llamado a la selección de España. La convocatoria lo tiene más que feliz, pero no se olvida que todo se debe gracias a la ayuda de su equipo.

Este jueves en conferencia de prensa, el Panda habló de lo que han sido las prácticas junto a la Roja europea. "Mis primeros días están siendo muy buenos. Está todo por encima de mis expectativas y de lo que me había imaginado antes de venir".

Pero tras ello, tuvo palabras para el Real Betis y Manuel Pellegrini, a los que catalogó como los artífices de su llegada a la selección. "Tengo la suerte de jugar en un equipo que esta muy bien, importante, que me hacen destacar. Agradecerles que es parte fundamental de que yo esté aquí".

Y también tuvo palabras solo para el Ingeniero. "La realidad es que Manuel ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil, los primeros meses participé menos de lo que me gustaría pero me ayudó a recuperar el nivel que creo que es el mío".

"En los primeros momentos, que fuese duro me hizo crecer, dar pasos adelante y me ha dado confianza cuando me lo he ganado. Estoy muy agradecido, estoy creciendo con él y es un gran entrenador", agregó.

Borja Iglesias no se ilusiona con ir al Mundial, pero hará lo posible

Borja Iglesias consiguió su convocatoria a la selección de España para la UEFA Nations League, pero su foco está puesto en un objetivo mayor. Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, el Panda espera subirse al avión a última hora para así cumplir su sueño.

Pero pese a su deseo, el delantero prefiere no ilusionarse con estar en la cita planetaria. "Queda mucho, pero voy a intentar poner todo de mi parte para sumar y ser una opción", dijo sincero el goleador.

"Mi intención es disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Creo que puedo hacerlo mucho aquí. Estoy muy contento. Luis Enrique me ha pedido lo que lo le pide a todos los delanteros. El grupo es fantástico y el staff alrededor del equipo es muy cercano. Me siento cómodo", cerró.