Manuel Pellegrini tiene en Borja Iglesias uno de los grandes motivos de orgullo de su etapa como entrenador del Real Betis pues bajo su dirección técnica se ha hecho notar como uno de los mejores delanteros de La Liga al punto de estar, actualmente, dentro de los nominados a la selección de España.

En la última jornada FIFA antes del Mundial de Qatar 2022, el atacante tendrá su oportunidad de probarse ante los ojos de Luis Enrique y poder convencerlo para montarse en el avión con rumbo a Medio Oriente. Fue el viernes que se enteró que estaba siendo citado, algo que supo de la boca del técnico chileno.

Así lo reveló en una entrevista con el diario español AS. "Pues la verdad es que me lo comunicó mi entrenador, Pellegrini. Fue al final del entrenamiento del Betis. Se acercó y me lo dijo muy contento, con una gran sonrisa. Todos soñamos con jugar con el equipo de nuestro país. Fue un alegrón", apuntó.

Luego de eso, hubo festejo en el plantel. "Pues sí, la verdad es que lo celebramos por todo lo alto. Porque además coincidió que el mismo día de la convocatoria de Luis Enrique, el pasado viernes, era el cumpleaños del presidente del Betis, Ángel Haro, y también el del entrenador, Pellegrini, y resulta que habían llevado tarta y unas velas", indicó.

Es por eso que aprovecharon de hacer una pequeña fiesta interna para aprovechar todos los motivos para hacerla. "Total, que lo celebramos todo a la vez: el cumple del míster, el del presi y mi llamada con España. La verdad que el 16 de septiembre fue un día inolvidable para nosotros".

A falta de dos meses para el Mundial de Qatar 2022, el pupilo de Pellegrini en Betis sueña en grande. "Bueno, yo trabajo para eso y tengo esa ilusión. Pero la base es ayudar y hacer las cosas bien con tu equipo y con la Selección. No sé si jugaré, pero trataré de sumar", puntualizó Borja Iglesias.