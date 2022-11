El actual campeón mundial lamenta la lesión de rodilla que sacó a Christopher Nkunku de Qatar 2022, uno más de los futbolistas que no podrá intentar revalidar el título que Les Bleus ganaron en Rusia 2018.

Francia no para de sufrir por las bajas y ahora pierde a Christopher Nkunku, goleador de la Bundesliga

Francia es de los equipos que más ha sufrido por los problemas físicos antes del Mundial de Qatar 2022. Y sigue sumando bajas para la cita más importante en el fútbol del orbe. Esta vez, el actual campeón del certamen perdió al goleador de la Bundesliga: Christopher Nkunku, quien lleva 12 goles en la división de honor de Alemania y se metió en el top 25 de la elección en el último Balón de Oro.

Según la información que reportó el periodista Fabrizio Romano, la lesión de rodilla que afecta al atacante que este 14 de noviembre cumplió 25 años es demasiado grave como para mantenerlo en la convocatoria. Así el escenario, todo parece indicar que Didier Deschamps deberá buscar otro futbolista para paliar la baja del jugador del RB Leipzig, donde la temporada anterior convirtió 20 tantos ligueros.

Nkunku llegó al balompié teutón como un volante que no tenía mucho lugar en el Paris Saint-Germain. Y no sólo encontró la continuidad que buscaba. También se erigió como una pieza indiscutida en una de las escuadras que la bebida energética Red Bull tiene alrededor del mundo. Y eso lo llevó a entrar en la citación de 26 futbolistas con los que Les Bleus pretenden revalidar el título.

Pero eso no podrá ser, pues el ex PSG no podrá competir en el Grupo D, donde el equipo nacional galo chocará con Dinamarca, Túnez y Australia. Pese al efecto anímico que una lesión provoca a tan poco de iniciar el campeonato, en la delegación que encabeza Deschamps ya saben de estos infortunios, pues lamentan la baja de N'Golo Kante, de Paul Pogba, del golero Mike Maignan y del zaguero Presnel Kimpembé, quien le dio paso a Axel Disasi, muy criticado por la entrada que terminó con Amine Harit con una rotura de ligamento cruzado y, por ende, marginado del Mundial.