Los blues tienen prácticamente cerrada la incorporación de Christopher Nkunku, el goleador de la Bundesliga que se perdió el Mundial de Qatar 2022 a raíz de un patadón de un compañero en una práctica. "No hablo de jugadores que no estén en el equipo", dijo el DT del Chelsea, Graham Potter.

Francia es una de las selecciones que ya abrochó su boleto para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Y también es uno de los equipos que más se diezmó a raíz de los problemas físicos ocurridos sobre la hora, como el de Karim Benzema que tiene al delantero del Real Madrid lejos de la concetración de los galos, aunque todavía inscrito como para regresar a la concentración en caso de lograr recuperarse.

Y también el de Christopher Nkunku, quien pese a la frustración que vivió por quedarse fuera de la Copa del Mundo a raíz de una patada que Eduardo Camavinga le dio en una de las prácticas, por estos días afina los últimos detalles para sellar su incorporación al Chelsea de Inglaterra.

Eso sí, llegará a los Blues en junio de 2023, según informó el periodista Fabrizio Romano, una eminencia en cuanto al reporteo del mercado de pases, sobre todo en Europa. El reportero italiano contó que el examen médico ya se realizó en septiembre y que el cuadro de Londres desembolsará poco más de 60 millones de euros para quedarse con el goleador de la Bundesliga con 12 goles.

Graham Potter, el DT del Chelsea, no quiso referirse al arribo del futbolista de 25 años que se formó en el Paris Saint-Germain, pero en Alemania consiguió mostrar un potencial ofensivo que los parisinos nunca aprovecharon. "No voy a hablar de jugadores que no están en el equipo", apuntó el estratego inglés de 47 años, quien pasó del Brighton & Hove Albion a la escuadra que hace de local en Stamford Bridge en septiembre de este año.