Eduardo Camavinga es presentado: "Cuando supe que podía jugar en el Madrid no me lo pensé"

Eduardo Camavinga fue el fichaje de último minuto en el Real Madrid, que se hizo con uno de los jugadores más prometedores del mundo y ahora piensa en su debut en La Liga luego de ser presentado oficialmente en la institución con la que firmó hasta el final de la temporada 2025-26.

El mediocampista de 18 años usará la camiseta 25 del cuadro merengue luego de brillar desde su irrupción con el Rennes y mostró su alegría por haber llegado a uno de los equipos más grandes del mundo. "Me sentí muy contento, muy feliz en el Madrid. Piensas en los probemas que has tenido y hoy me siento muy feliz", apuntó.

El volante está consciente que el conjunto español lo ha estado mirando muy de cerca desde hace un tiempo. "Con 16 años no recibí ninguna llamada, pero sé que el Madrid tenía interés, son mis padres los que se ocupan de esos temas. Es uno de los mejores días de mi vida", manifestó el galo.

Eduardo Camavinga puede debutar el domingo ante Celta. (Foto: Real Madrid)

La incorporación se hizo en poco tiempo, pero cuando se hizo el contacto tenía claro lo que quería hacer. "Cuando supe que podía jugar en el Madrid y aprender de los mejores no me lo pensé. Mi familia y yo pensamos qué podíamos hacer en el futuro. Ha sido una elección muy pensada", indicó.

El próximo partido de Real Madrid será este domingo ante el Celta de Vigo, encuentro en el que Camavinga espera tener algunos minutos. "Sí, estoy preparado para jugar ya. Como he dicho antes, es cierto que soy un jugador joven. Tal vez necesite tiempo de adaptación, tal vez no. Me siento preparado".