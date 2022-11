El seleccionador de Francia reconoció que recuperar al Gato no es algo que le ocupe en este momento, no quiso revelar si hay tiempo para que Benzema se reincorpore. "No voy a comentar asuntos que conciernen a nuestra vida diaria", apuntó Deschamps.

Deschamps se hace el loco con el retorno de Benzema al Mundial: "No es algo que me ocupe ahora"

Karim Benzema sufrió un desgarro que lo sacó de la competencia en el Mundial de Qatar 2022. Pese a eso, el Gato todavía forma parte de la convocatoria de Francia, uno de los países clasificados a los octavos de final del torneo, pues Didier Deschamps determinó no convocar un sustituto para ocupar el lugar del ganador de la última edición del Balón de Oro.

Con este escenario, el atacante del Real Madrid podría reincorporarse a la delegación en caso de que se recupere, algo que en la interna de Les Bleus, al parecer, no tiene tanta importancia. Así al menos lo dejó saber el seleccionador del cuadro galo.

"No es lo que me ocupa ahora. No sé qué dicen ni cómo lo dicen. Ustedes conocen su situación y el tiempo que le queda para recuperarse, no sé dónde quieren llegar con esa pregunta", afirmó el otrora volante central de la Juventus, quien también fue campeón mundial como jugador en 1998, además del título que logró como DT en Rusia 2018.

Pero Deschamps no se quedó con eso. "Hablé con él después de irse y ahora me ocupo de los 24 jugadores que están. No voy a comentar asuntos que conciernen a nuestra vida diaria", apuntó también el seleccionador francés de 54 años, quien afina detalles para terminar la participación de los galos en el Grupo D frente a Túnez.

"Todos están disponibles y habrá cambios, pero no los van a saber. No me gusta darles ventajas al rival. Algunos no tienen la experiencia internacional pero todos tienen el potencial para estar aquí, juegan en grandes clubes. En el grupo hay una buena mezcla de calidad, jóvenes y otros con más experiencia", cerró el estratego del actual campeón mundial, cargo que ocupa desde julio de 2012.