Francia clasificó a octavos de final de Qatar 2022, pero cerró la fase de grupos con una sorpresiva derrota. Les Blues cayeron por 0-1 ante Túnez, enfrentamiento donde además sufrieron con un gol anulado a Antoine Griezmann cuando terminaba el partido. Y por el que ya preparan un reclamo.

Al 90'+8, Griezmann aprovechó un rebote para poner el empate galo. El partido terminaba después de eso, pero el árbitro recibió un llamado del VAR y terminó invalidando la anotación, dejando el marcador como estaba. Y es aquello lo que motivó a la Federación Francesa de Fútbol a redactar una queja formal ante la FIFA, según ellos mismos comunicaron.

La incertidumbre marcó el término del partido e incluso el entrenador galo, Didier Deschamps, había salido a perdir explicaciones en la conferencia de prensa post partido. "Espero que me respondan con el reglamento. No conozco todo el reglamento y esto no me lo han sabido explicar. El árbitro silbó el final y volvió a abrir el partido. No sé si puede hacer eso", disparó.

"He ido a preguntar. Si alguien tiene el teléfono de Pierluigi Collina...", complementó el DT, aludiendo al encargado del cuerpo arbitral de la FIFA. "Cuando se produce el centro estoy fuera de juego, pero no pasa nada, dije al árbitro que no tenía intención de jugar el centro. Luego el defensa ha despejado mal y por eso retomo la jugada", comentó por su lado Griezmann.

Pese a la derrota, Francia se mantuvo en el primer lugar del Grupo D con seis puntos -los mismos que Australia- y pasa a pensar en lo que será la siguiente fase. El vigente campeón enfrentará a Polonia, el segundo clasificado del Grupo C detrás de Argentina.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22