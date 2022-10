Este martes el reconocido medio internacional, The Players Tribune, liberó un artículo en el que Claudio Bravo revela 12 historias de su carrera como futbolista.

En una de ellas recuerda su primera experiencia en Europa con la Real Sociedad (2006-2014), donde compartió con el francés campeón del mundo, Antoine Griezmann, hoy en Atlético de Madrid.

El delantero galo era apenas un adolescente cuando conoció al campeón de América, de hecho ni siquiera tenía la edad mínima para manejar un automóvil.

"En la Real Sociedad, con Antoine nos volvimos muy cercanos. Cuando lo conocí él tenía apenas 16 años, pero podías ver que tenía un gran potencial, y nuestra misión era ayudarlo a que lo demostrara", comenzó el capitán de la Roja.

"Lo invité a casa a conocer a mi familia, y cada vez que sentía que él se estaba equivocando en algo, trataba de que se enfocara nuevamente. Era apenas un niño que quería divertirse", continuó.

Luego, recordó: "En un momento se compró un auto, aunque no podía conducir. No tenía la edad suficiente. No tenía dónde dejarlo, tampoco, así que lo dejó en mi casa".

Dice que Griezmann se quedaba horas dentro del auto: "Se quedó ahí por meses. A veces venía, se sentaba, ponía un poco de música y se quedaba escuchándola. Después se iba y regresaba a su casa. Eso era todo".

"Hoy me hace muy feliz ver en qué clase de jugador se ha convertido. Tenemos una gran relación de amistad, y cada vez que me toca enfrentarlo siempre le digo la misma cosa: 'Hoy no va a ser tu día'", finalizó.