The Stars and Stripes chocan ante los dragones rojos para cerrar la primera jornada del grupo B de la Copa del Mundo.

La espera llegó a su fin, el Mundial de Qatar 2022 se empieza a disputar este domingo y la primera jornada de la fase de grupos trae un duelo de infarto, en el que las selecciones de Estados Unidos y Gales buscan arrancar sumando en el grupo B, donde además comparten con Inglaterra e Irán.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs Gales por el Mundial de Qatar?

Estados Unidos enfrenta a Gales este lunes 21 de noviembre a las 16.00 horas de Chile en el Al Rayyan Stadium de la ciudad de Rayán, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo B?

El duelo de Estados Unidos vs Gales se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 13:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 16:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports.

¿Cómo llegan los equipos al debut mundialista?

Los norteamericanos llegan heridos a su debut mundialista tras completar su tercer partido consecutivo sin ganar en su último partido amistoso de preparación, cuando sólo rescató un empate sin goles ante Arabia Saudita en septiembre.

Por su parte, Gales tampoco llega con el mejor ánimo tras cerrar su participación en el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League con un empate y cinco derrotas. En la última jornada cayó en manos de Polonia por la cuenta mínima, resultado que no hizo más que confirmar su descenso para la próxima edición.

Grupo B de Qatar 2022