Este lunes continúa la acción del Mundial de Qatar y la jornada la cerrará el encuentro entre Estados Unidos y Gales de Gareth Bale. El elenco británico desafía a los norteamericanos que quieren sorprender en la Copa del Mundo con jóvenes figuras como Sergio Dest, Christian Pulisic, Tyler Adams y Giovanni Reyna entre otros.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs Gales por el Mundial de Qatar?

Estados Unidos enfrenta a Gales este lunes 21 de noviembre a las 16.00 horas de Chile en el Al Rayyan Stadium de la ciudad de Rayán, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo B?

El duelo de Estados Unidos vs Gales se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 13:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 16:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports.

Inglaterra lidera el Grupo B

Bastante parejo está el Grupo B del Mundial de Qatar, aunque el seleccionado de Inglaterra es amplio favorito para clasificar primero.

Pero el segundo puesto, de darse la lógica, está bastante parejo entre tres selecciones que no llegan como favoritas y deberán demostrar ganas para ir a la siguiente ronda.

En el papel Estados Unidos, que tiene a varios jugadores en Europa y es un clásico en los Mundiales, quiere demostrar el progreso del futbol norteamericano clasificando a la siguiente ronda, pero Gales también tiene lo suyo y liderados por Gareth Baletambién se la juegan con ir a octavos.

Grupo B de Qatar 2022