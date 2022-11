La primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar nos trae un gran partido en el duelo que protagonizan Inglaterra e Irán por el arranque del grupo B, donde además comparten con Estados Unidos y Gales.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Irán por el Mundial de Qatar?

Inglaterra enfrenta a Irán este lunes 21 de noviembre a las 10:00 horas de Chile en el Estadio Internacional Jalifa de la ciudad de Doha, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo B?

El duelo de Inglaterra vs Irán se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 10:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 8:00 horas por DirecTV y DirecTV Go.

Ecuador: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 7:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 10:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 10:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

¿Cómo les fue a ambas selecciones en la edición anterior de la Copa del Mundo?

The Three Lions hicieron una muy buena Copa del Mundo en Rusia 2018, llegando a disputar la semifinal del certamen.

Los dirigidos por Gareth Southgate fueron segundos del grupo G cosechando dos victorias y un tropiezo, y luego se impusieron 4 a 3 a Colombia en octavos y 2 a 0 a Suecia en cuartos.

Lamentablemente, sus últimos dos enfrentamientos fueron derrotas; 2 a 1 frente a Croacia en semis y 2 a 0 en manos de Bélgica en el partido por el tercer lugar.

Por su lado, los Príncipes de Persia no superaron la primera ronda al terminar tercero del grupo B, por debajo de España y Portugal, con un triunfo, un histórico empate frente a Cristiano Ronaldo y compañía, y una derrota a su haber.

