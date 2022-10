Escándalo. El periodista Erick Osores reconoció abiertamente haber ocultado imágenes que daban cuenta del arreglín entre las selecciones de Peru y Colombia al término de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia, instancia que fue bautizada como "Pacto de Lima" y que terminó marginando a Chile de esa Copa del Mundo.

Las tres selecciones llegaban a la última fecha de las clasificatorias con opción mundialista. La Roja perdía en Brasil y necesitaba un ganador en Lima para quedar en repechaje. Pero peruanos y colombianos acordaron una tregua e hicieron correr el reloj con el empate, que dejó a los cafeteros en el cuarto puesto, a los incaicos en la repesca y a Chile eliminado.

Lo que no se sabía de la historia fue la intervención de terceros y particularmente de periodistas peruanos, que al ver lo que acontecía en la cancha ocultaron imágenes de la conversación entre Renato Tapia y Radamel Falcao, para acordar la igualdad. Fue lo que reveló el periodista peruano Erick Osores en el programa Fútbol en América.

"Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", reconoció el reportero.

Las evidencias eran decidoras y podían desembocar en una denuncia de Chile ante organismos deportivos e incluso en la eliminación de Perú o Colombia del Mundial. Pero Osores explicó que se optó por ocultar el video y darle a la selección blanquirroja la oportunidad de volver a una Copa del Mundo después de 36 años.

"No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. ¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer", admitió.

La confesió surgió a partir de la definición del título de la liga argentina, en la que River Plate derrotó a Racing Club pese a que no tenía nada que pelear, y permitió que su archirrival, Boca Juniors, se consagrara campeón. El técnico millonario, Marcelo Gallardo, hizo una aplaudida explicación del valor que envolvió la actuación de su equipo.

"Estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Da orgullo tener esta paz interna. Más allá de no haber tenido un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas vividas", sentenció el Muñeco en su último partido oficial al mando de River.