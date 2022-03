+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

La selección chilena se enfrentará este martes a una coyuntura límite, cuando dispute la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con una reducida opción de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Para llegar al repechaje, la Roja necesita derrotar a Uruguay en San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú y Colombia no ganen sus respectivos compromisos ante Paraguay y Venezuela respectivamente. Es decir, casi un milagro.

Pero como buena última fecha, los rumores y comentarios sobre incentivos y arreglos hacen nata. De hecho, el técnico chileno Martín Lasarte abordó el tema en la previa y su respuesta sorprende, pues pasa por alto un aspecto esencial reglamentado por la FIFA.

"Cuando uno va por ganar, no sé qué es incentivo o no. De hecho un club o selección paga un premio por ganar. Ahora, el tema es que te lo pague alguien de afuera, da la sensación de algo extraño. Pero yo siempre digo: por ganar todo. Lo que sea. Todo lo que sea por exaltar tu rendimiento, no me parece malo. Pero todo lo que sea para menospreciar o hacer decaer tu rendimiento está reñido con lo deportivo", sentenció Machete.

Qué dice la FIFA sobre amaño, arreglo, incentivo, soborno y coima en el fútbol



La FIFA tiene una postura más que clara sobre esta práctica y la expresó en 2014 a través de un documento especial de recomendaciones específicas para combatir el amaño de partidos, que coordinó con el gremio mundial de futbolistas y la Interpol, como cortapiso a la masificación de las apuestas deportivas.

El artículo 6.3.2 advierte que "todo aquel que trate de conspirar o en efecto conspire para influir en el curso o el resultado de un partido de forma contraria a la ética deportiva, será sancionado con la suspensión de partidos o la prohibición de participar en toda actividad relacionada con el fútbol, así como con una multa significativa y proporcionada, independientemente de que haya cometido la infracción de esta disposición por motivos económicos, para obtener ventaja deportiva o con cualquier otro fin".

De la misma forma, el ente rector define lo que considera como una manipulación de partidos, en este caso "la práctica que consiste en influir o alterar de manera ilegítima, directa o indirectamente, por acción u omisión, el curso, el resultado o cualquier otro aspecto de un partido o una competición de fútbol".

En la exposición, aclara que la motivación puede ser económica o deportiva e incluso menciona como ejemplo a la acción que tienda a "la clasificación de un equipo en un torneo", que puede hacer directa alusión a la condición de pelea actualmente la selección chilena.

Sin embargo, mucho papel y poca acción. La FIFA no se hizo problemas el evidente arreglo informal del resultado entre Perú y Colombia en 2017, a través de la conversación de los protagonistas en la cancha, que sentenció la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.