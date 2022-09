Un éxodo de 25 días tuvo que cumplir Eduardo Vargas después de su criticada expulsión en los descuentos del duelo en que Palmeiras eliminó a Atlético Mineiro en cuartos de final de la Copa Libertadores. El delantero chileno ingresó como designado a patear uno de los penales de la definición, pero se fue de boca con el árbitro Wilmer Roldán y no llegó a esa instancia.

El técnico del conjunto galo, Cuca, condenó públicamente a Turboman. "El ingreso de Vargas era necesario, porque es un lanzador de penales, un tipo con experiencia. No había ninguna razón para recibir una tarjeta roja. Una cosa es que te dejes llevar por una necesidad, otra es que te expulsen por reclamos. No podemos aceptarlo", dijo el experimentado DT.

Sin embargo, tras la eliminación del torneo internacional, las cosas no fueron lo mejor para el elenco alvinegro. Un triunfo en Coritiba, derrota en casa ante Goiás y empate en el clásico ante el débil América Mineiro dejaron al ex equipo de Jorge Sampaoli fuera de la zona de boletos para la próxima Copa Libertadores.

Y Cuca lo pensó dos veces. A falta de trece partidos para el final de la temporada, no se podía dar el lujo de ningna ausencia, y de acuerdo a la información de UOL Esporte, el mismo DT habló con la dirigencia para levantarle el castigo a Vargas. El club estaba esperando una oferta para dejar partir a Edu, pero no llegó nada hasta el cierre de los libros de pases.

Por esto, el delantero pudo reaparecer este domingo en casa de Atlético Goianiense, partido clave para retomar el camino extraviado. Keno y Hulk pudieron a la visita en ventaja de 2-0 y Vargas reemplazó a Eduardo Sasha al minuto 78, con la misión de descontarle todos los minutos posibles al reloj y armar algo en ofensiva.

El ariete de 32 años cumplió. Le anularon una carga que terminó en gol tras una bonita asociación y luego estuvo cerca de liquidar la cuenta cuando el arquero Renan Santos dio rebote en las barbas del chileno. El balance deja una falta a favor, otra en contra, un offside, dos intentonas y un 75 por ciento en pases. Y un triunfo revitalizante.

De esta manera, la pesadilla de Turboman comienza a quedar atrás. El jugador que reconoció haber sufrido depresión e incluso "temor a salir a la calle" vuelve a la carrera por el protagonismo extraviado y para devolverle la confianza a Cuca, que cuando se vio apretado, sacó su carta bajo la manga como un experto jugador de poker.

Atlético Mineiro tiene un calendario de riesgo en septiembre ante uno de sus rivales por plazas internacionales como Bragantino, este miércoles; luego visitará a Avaí, uno que pelea por no descender, el 17 de septiembre y cerrará el mes ante el líder, Palmeiras (28). Tres estaciones que Vargas debe aprovechar para volver a un lugar de privilegio.