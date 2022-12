Esta tarde se define quién acompaña a Argentina en la gran final del Mundial de Qatar con un verdadero partidazo entre las selecciones de Francia y Marruecos a partir de las 16:00 horas, duelo de infarto que ya conoció al cuerpo arbitral encargado de impartir justicia.

¿Quién es el árbitro de Francia vs Marruecos por el Mundial de Qatar 2022?

El árbitro designado por la FIFA para el duelo de Francia vs Marruecos es el mexicano César Ramos de 38 años, oriundo de Culiacán al noreste de tierras aztecas. Internacional desde el año 2014, ha dirigido tres partidos en el certamen: Dinamarca vs Túnez y Bélgica vs Marruecos por fase grupos y el enfrentamiento de Portugal vs Suiza de octavos de final.

El referee se ganó un lugar en la cita planetaria tras sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones de la Concacaf e instancias decisivas de la Liga MX, y ya superó su marca de Rusia 2018 donde pitó sólo en tres ocasiones.

¿Cuándo juegan Francia vs Marruecos?

El cruce de Francia vs Marruecos por la semifinal de Qatar 2022 está pactado para este miércoles 13 de diciembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Al Bayt.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo de semifinales?

