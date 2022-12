Guarello así vivió el Argentina vs. Croacia: "Es por lejos el mejor Mundial de Messi"

La selección de Argentina derrotó por 3-0 a Croacia por las semifinales de Qatar 2022 y la Albiceleste se clasifica a una nueva final de una Copa del Mundo. Los trasandinos siguen camino al sueño del trofeo planetario con Lionel Messi a la cabeza y esperan rival del partido entre Francia y Marruecos.

En la transmisión de Canal 13, Juan Cristóbal Guarello comentó el partido que inició parejo y trabado para decantarse a favor de los sudamericanos.

“Nadie quiere desordenarse. El miedo al desorden es más que el ímpetu de inventar. (…) No había tenido un partido así Argentina, donde le tuviera la pelota. Está muy contenida Argentina y entrega la iniciativa a Croacia… no va a arriesgar. Croacia tiene la iniciativa y el balón, pero tampoco tiene muchos argumentos ofensivos, no es que haga pasar susto a Argentina, pero (la Albiceleste) tiene que salir de su posición, le entrega demasiado terreno”, dijo Guarello en los primeros minutos.

Respecto a la polémica que le dio el primer gol a Argentina con el gol de Messi de penal a los 33’, el periodista manifestó que “la falta es completamente de (Dominik) Livakovic. (Sobre la jugada anterior) el VAR ya murió porque se realizó el saque de valla, no se puede retroceder tanto”.

Ya en el segundo tiempo con triunfo parcial de 2-0 para la Albiceleste, Guarello adelantó que “esto te lo va a entregar Croacia (espacios), Argentina va a tener un par más de esas”, poco antes que llegara el tercero en una notable arremetida de Messi y el gol del doblete de Julián Álvarez.

“Messi bailando al que hasta ahora era el mejor central del campeonato y lo dio vuelta como un puente. Aplastante lo de Argentina. Con esto ya Croacia queda en el piso. (…) Por lejos el mejor Mundial que ha jugado Messi”, opinó.

Por último, los comentarios de Juan Cristóbal Guarello sentenciaron que “el marcador es inesperado… el ganador, me parece que Argentina tenía una pequeña ventaja, pero uno suponía un partido más mano a mano. (…) Argentina es todo lo que no pudo hacer Brasil: meterles el gol en el primer tiempo, y no se alcanzan a levantar y les meten el segundo. Y los pones contra las cuerdas y el tercero es para rematar. (…) A Croacia le falta un atacante de peso. Es imposible salir campeones del mundo sin un jugador desequilibrante. (…) Croacia nunca tuvo la fuerza anímica para sacarse los dos primeros goles y sucumbe de forma clara”.