Dani Alves fue detenido este viernes en España. Tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer, el ex culé y ahora en Pumas de México fue a prestar declaración a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts de Barcelona y salió arrestado del recinto policial.

Según El Mundo, después de haber declarado en las horas de la mañana, el defensa brasileño fue llevado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona y pasará a disposición judicial. Una jueza deberá decidir qué pasa con él: si ordena prisión para el jugador o lo deja en libertad con cargos.

La denuncia contra Dani Alves

El 2 de enero, una mujer presentó una denuncia en contra de Dani Alves donde lo acusó de tocarla sin consentimiento debajo de su ropa interior mientras estaban en la discoteca Stutton. Ella, Alves y unos amigos asistieron a la zona VIP del famoso local de Barcelona durante la noche del 30 de diciembre.

Antes, el mismo 30 de diciembre, ella y sus amigos alertaron al personal de seguridad de la discoteca luego del presunto hecho. Se activó un protocolo y se informó a la policía de Barcelona, la que interrogó a la denunciante y a sus acompañantes, y luego envió a la mujer a centro médico.

Alves ya se había retirado cuando la policía arribó a la discoteca y luego de eso partió a México para sumarse nuevamente a las prácticas de Pumas. Respecto a la denuncia, Alves desconoció cualquier presunta agresión y aseguró que solo estuvo un rato en la fiesta.

"Sí estuve en ese sitio y me gustaría desmentirlo. Quién me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el entorno de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No la conozco", había afirmado el jugador.