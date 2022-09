La terrible temporada pasada del Manchester United podía hacer suponer que Cristiano Ronaldo iba a tener intenciones de buscar un nuevo reto, pues el no clasificar a la Champions League significa un duro golpe a quien puede ser considerado el futbolista con mejor rendimiento en la historia de la competición.

Es por eso que fue uno de los grandes nombres del mercado de fichajes que hace muy poco finalizó. Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Napoli, Bayern Múnich y Sporting de Lisboa fueron parte de los equipos en las que diversas informaciones lo pusieron como opción pero, poco a poco, se le fueron cerrando puertas.

Quizá sus altísimas pretensiones salariales a una edad que ya puede considerarse avanzada en algunos estándares, sumadas a la negativa de negociar por parte de los Red Devils, le fueron complicando cualquier posibilidad. Pasaron los días y todas las opciones parecían realmente imposibles.

Ahora, un poco a regañadientes, el Bicho se mantendrá en Old Trafford donde a nivel individual no la pasa del todo bien. De los cinco compromisos que van en la Premier League solo ha sido titular en uno solo de ellos en los que no ha podido marcar goles, algo totalmente atípico en su carrera.

Pero más allá de eso, deberá resignarse con disputar la Europa League, la cual no disputa desde la temporada 2002-03 cuando despuntaba con el Sporting de Lisboa. A partir de ahí se llenó de participaciones en Champions League, la cual en esta campaña deberá mirar desde la barrera.

Cristiano Ronaldo no podrá competir en su torneo favorito, del que es el máximo artillero con 140 goles, una cuenta que en los próximos meses no se extenderá y le sigue Lionel Messi con 125, quien difícilmente lo alcance, pero tiene una oportunidad de oro para ponerse más cerca en esta disputa histórica.