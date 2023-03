El reconocido entrenador argentino afirmó que el clamor popular pide que dirija a Boca Juniors tras la salida de Hugo Ibarra. “¿Cómo no me voy a animar a ser el DT de Boca? Me animo a Boca, dirijo hace 30 años”, declaró.

Boca Juniors sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la desvinculación de Hugo Ibarra y la negativa de Gerardo “Tata” Martino a tomar la banca xeneize. La dirigencia corre contra el tiempo, ya que a la vuelta de la esquina está el debut del equipo en la Copa Libertadores 2023.

En ese contexto es que todo un personaje para el fútbol argentino apareció en el horizonte y derechamente se candidateó para tomar el desafío de dirigir a Boca Juniors: Ricardo Caruso Lombardi.

El extrovertido entrenador trasandino fue entrevistado por Radio La Red al otro lado de la cordillera, donde afirmó que “la gente en la calle me grita 'agarrá Boca'. ¿Cómo no me voy a animar a ser el DT de Boca? Me animo a Boca, dirijo hace 30 años. Boca tiene muchos chicos grandes y debe ser difícil manejarlos”.

“Si yo estaba, el primero que venía era Retegui. Figal está en un muy buen momento, jugaría con Benedetto y Merentiel como doble 9”, agregó Carusso.

Para finalizar, Carusso Lombardi advirtió que “en Boca pasan cosas raras, no está bueno lo que hicieron con Battaglia o Ibarra. Yo no aceptaría que Riquelme me arme el plantel”.

Ricardo Carusso Lombardi tuvo su úlitma experiencia dirigiendo en Belgrano de Córdoba, club donde estuvo entre 2019 y 2021. ¿Y dirigiendo a los grandes? Tuvo pasos por Racing y San Lorenzo.