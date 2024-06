Polémica mundial ha generado el triunfo de Argentina sobre Chile en la Copa América. El elenco comandado por Lionel Messi se metió en cuartos de final tras un cuestionado triunfo sobre la Roja.

Es que el cometido de Andrés Matonte terminó por desatar todos los cuestionamientos sobre la albiceleste. En especial por las ayudas arbitrales que ha recibido en el torneo.

Lo que fue abordado por Ricardo Caruso Lombardi, quien sin tapujo alguno reconoció que Argentina fue beneficiada. Tras el partido comentó la entrada de Rodrigo De Paul y que insólitamente no fue roja.

¿Era roja a De Paul?

El jugador del Atlético Madrid protagonizó una de las jugadas más violentas de la noche. Es que tras intentar rematar al arco de Claudio Bravo, le dio un planchazo a Gabriel Suazo y lo dejó malherido varios minutos. Si hasta tuvo que salir para recibir atención médica. Lo que fue una clara roja para Lombardi.

“Si De Paul pega esa plancha contra Argentina, ¿No sería roja? En el partido de Perú, una hora antes, echaron a un jugador por lo mismo. De Paul no lo quiso saltar. Lo pateó y lo clavó. Si le hacen eso a Messi, pedimos que lo echen de la cancha de inmediato”, lamentó al DT en el streamingo de OLGA.

¿Gol no válido?

Tras ello, comentó el gol de Lautaro Martínez y detalló que no había posición de adelanto, sino que se tuvo que cobrar falta sobre Claudio Bravo. Lo que pasó desapercibido -era que no- por el VAR y el juez central.

“No hablemos del offside ni de las lineas que tiraron que son para el chiste. Lo Celso no puede estar ahí. Es foul porque molesta al arquero y eso no se puede hacer en el área. No soy chileno, soy honesto. A mí no me gusta que me caguen y no me gusta ver que se cobren cosas que no son”, agregó.

Ayuda en los arbitrajes

Finalmente tuvo palabras para Andrés Matonte, a quien ya conoció en el fútbol uruguayo. Incluso deslizó una particular determinación que tiene la Conmebol al momento de elegir los árbitros en partidos de alto calibre.

“Él me dirigió en un partido en el VAR. Me perjudicó. También dirigió la final que ganó Argentina en la Copa América ante Brasil. Siempre que hay un partido complicado para Argentina aparece un uruguayo”, cerró.