Días atrás, Carlos Tévez sorprendió a los hinchas de Boca Juniors al anunciar su retiro de las canchas a los 38 años. El Apache colgó los botines tras una carrera llena de éxitos, pero no se alejará de las canchas y en las últimas horas llegó a acuerdo para su primera experiencia como técnico en Rosario Central.

Los Canallas estaban buscando entrenador tras la salida de Leandro Somoza y tenían dos elecciones. Una de ellas era el Apache, quien disputaba el lugar con Pablo "Vitamina" Sánchez. No obstante, las cosas se inclinaron a favor del ex delantero.

Con esto, Carlos Tévez tendrá su primera incursión como técnico. La noticia no deja de sorprender, ya que al momento del anuncio de su retiro, reveló por primera vez que tenía ganas de dirigir, lo que de inmediato llamó la atención de Rosario Central.

Aunque pese a la alegría de algunos, hay otros que no están de acuerdo con su elección. De hecho, lo llevan incluso más allá y hasta ponen en duda que esté capacitado legalmente para poder comenzar su carrera de entrenador.

Ricardo Caruso Lombardi destroza a Carlos Tévez y la AFA

En Argentina la llegada de Carlos Tévez a Rosario Central ha dejado todo tipo de impresiones, aunque pocas como la que tuvo Ricardo Caruso Lombardi. El polémico entrenador trasandino no tuvo piedad con el Apache, al que cuestionó en duros términos.

"No sé si puede ser técnico Carlos, salvo que haya hecho un curso acelerado", lanzó de entrada en Fútbol 910 de radio La Red. "Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central".

Los dardos de Ricardo Caruso Lombardi no se detuvieron ahí, ya que enfatizó que "en AFA van a inventar que hizo un curso online". El DT siguió disparando: "Se ve que en la semana pasada se le ocurrió ser técnico, para que haya hecho esto tuvo la venía del dirigente de AFA, acá pueden inventar lo que quieran".

Los dichos del técnico no cayeron bien y más tarde, en el programa TN Deportivo, aclaró que "no es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. No puedes basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No puedes tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para Primera División y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados".

En esa misma línea y para cerrar, se desmarcó de una mala onda con el Apache. "Por más que quieran inventar, no lo hizo. Esto va más allá de la persona y el jugador, porque a mí (Carlos) Tevez siempre me encantó, me cae muy bien, es humilde y siempre fue al frente. No tiene nada que ver una cosa con la otra", sentenció.