Uno de los jugadores que más alegrías le dio al fútbol sudamericano dice adiós a las canchas. La noche de este viernes, Carlos Tévez confirmó algo que ya se veía venir y anunció su retiro del fútbol profesional con la camiseta de su querido Boca Juniors.

El Apache habló en América TV, donde reveló que la decisión de colgar los botines tiene que ver con la muerte de su padre. "Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más? Fue la única vez que pensé realmente en mi", dijo.

"Estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido. Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo", agregó.

Carlos Tévez también explicó cómo fue que avisó a Boca Juniors, su primer y último club como profesional, la decisión del retiro. "Me levanté un día y dije "No juego más". Lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a Riquelme y le pedí hacer la conferencia".

Así, el niño que salió de Fuerte Apache y deslumbró al mundo entero con su talento pone fin a una carrera llena de éxitos. Desde Sudamérica hasta Europa, el ahora ex delantero cosechó una serie de títulos que ya se quisiera cualquier jugador.

Ganando los torneos más importantes y solo con la espina de una Copa América y un Mundial, Carlos Tévez se despide del fútbol. Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua fueron parte de su carrera.

El Apache también supo estar cerca del fútbol chileno, donde compartió con dos de los históricos de la Generación Dorada. En la Vecchia Signora, fue compañero de Arturo Vidal y Mauricio Isla, con los que tuvo la banda sudamericana dentro de plantel.

Carlos Tévez cuelga los botines, pero quiere seguir como técnico

Si bien Carlos Tévez ya no estará más dentro de la cancha, no descartó seguir ligado al fútbol. De hecho, el Apache reconoció que desea ser entrenador en el futuro y espera pronto tener novedades al respecto.

"Voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Estoy trabajando con el Chapa Retegui, tengo un proyecto que estamos trabajando con mis hermanos hace varios meses. Me entusiasme, estoy muy enganchado. Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Por eso la decisión que tomo. Tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba", reconoció.

Las ganas de dirigir tienen que ver con sus ganas de ayudar a las nuevas generaciones. "Me van a escuchar porque tengo una forma de ver la vida, eso es lo más importante. Les puedo dar herramientas dentro y fuera de la cancha, tiene que ser algo integral. Le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no les dar herramientas para jugar no podés ser técnico. Ojalá pueda lograr un poco de todo lo que hice como jugador".

Carlos Tévez se despide del profesionalismo y el fútbol mundial se pone de pie para darle el adiós a uno de los jugadores más ganadores del continente. El Apache deja un legado imborrable.