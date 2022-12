Finalizó el Mundial de Qatar 2022 y volvió el fútbol a Europa. Luego de un mes y medio, Carlo Ancelotti reapareció en la sala de prensa de Valdebebas en la previa del partido del Real Madrid ante el Valladolid, este viernes 30. El entrenador se refirió a la situación de su equipo luego de la detención por la Copa del Mundo y también habló de Lionel Messi.

"Es difícil de decirlo. Es un gran futbolista. Su carrera es espectacular, pero si es el mejor de la historia no lo sé, porque cada época ha tenido jugadores muy importantes. Decir que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca. He disfrutado de todos los jugadores y ahora tengo un Balón de Oro cada día aquí (Karim Benzema). He visto a Maradona, a Cruyff y he disfrutado de ellos", expresó el DT ante la disyuntiva sobre el mejor jugador de la historia.

En la antesala de la vuelta a las canchas del cuadro merengue, Ancelotti se reconoce conforme. "El equipo ha trabajado muy bien. Tenemos mucha ilusión de volver. Hemos recuperado bien a Benzema que es muy importante", valoró el técnico italiano.

"Los que han vuelto de las vacaciones están disponibles también, aunque la prioridad se las voy a dar a los que se han quedado entrenando aquí. Nos espera un calendario exigente, de partidos cada tres días hasta marzo, pero estamos preparados", sentenció el estratega del sublíder del campeonato español, a dos unidades del Barcelona.

¿Jugará Benzemá después de la polémica del Mundial?



En otro plano, Carlo Ancelotti tuvo palabras para Karim Benzemá, protagonista de las últimas semanas luego de su desacuerdo público con el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, y su posterior renuncia al representativo galo que fue subcampeón en el Mundial de Qatar 2022.

"Karim volvió el 10 de diciembre y cuando lo hizo estaba bastante bien. Hizo treinta minutos en el primer amistoso y 45 en el segundo. Se encuentra muy bien y tiene mucha ilusión de volver. Y mostrará toda su calidad nuevamente", puntualizó el querido Carletto.

Finalmente, el coach madridista abordó los rumores que lo acercaban a la selección de Brasil: "Si tienen interés, no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Yo seguiré aquí hasta que me digan que esta aventura se acaba. Yo nunca diré que me quiero ir", sentenció.