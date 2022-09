En una entrevista con Carlos Hermosillo para Telemundo, Byron Castillo se refirió a cómo vivió el tiempo que duró la investigación por la demanda interpuesta por la Federación Chilena de Fútbol. "Exploté y dije 'ya no puedo', sentí mucha presión", contó el lateral derecho del León de México.

Byron Castillo saca la voz y reconoce que dejar todo fue una opción que estuvo a punto de tomar mientras se resolvía la demanda de la Federación de Chile: "Llegó un momento en que quise no seguir y renunciar"

Byron Castillo lo pasó mal. Y no era necesario escucharlo para darse cuenta. Como aquella vez que hizo un penal cuando jugaba para el Barcelona de Ecuador. Luego de eso, le pidió llorando al DT, Jorge Célico, que lo sacara del partido, cuestión que finalmente hizo. El lateral derecho de 23 años vivió muchísimas cosas mientras se resolvía el caso Castillo y la demanda que interpuso la Federación Chilena de Fútbol a través del abogado brasileño Eduardo Carlezzo.

Pero con el tiempo y la ratificación de que La Tri podrá formar parte del Grupo A del Mundial de Qatar 2022 llegó el momento de que el carrilero diestro del León de México cuente parte de su versión. Lo hizo en una entrevista con Telemundo. La conversación fue con Carlos Hermosillo, una leyenda del Cruz Azul que hace poco destruyó a Iván Morales y que se dedica a comentar partidos en aquella cadena.

Y ahí reconoció que abandonar la actividad fue una de las opciones que pasó por su cabeza mientras estaba en curso el procedimiento legal. "Pasé un momento duro de mi carrera por eso. El problema viene de años. De pronto eso está solucionado ya en Ecuador. Se hizo en aquel país, me atacaron de todos lados", contó el jugador, quien disputó ocho de los encuentros de la escuadra adiestrada por Gustavo Alfaro en las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo venidera.

"Llegó un momento en que quise no seguir, renunciar, sentí mucha presión, llegaba a los estadios, me gritaban miles de cosas. Exploté y dije ‘ya no puedo", agregó Byron Castillo, quien también recordó ese episodio en el que solicitó que lo sustituyeran sin poder contener las lágrimas en la derrota por 2-0 frente al Aucas.

De eso, el compañero del chileno Víctor Dávila en la Fiera planteó que "me quise salir en pleno partido en Ecuador, ya no quería jugar más al fútbol". Pero eso no ocurrió ni tampoco es probable que pase: el marcador de punta tiene muchas posibilidades de entrar en la lista definitiva para Qatar 2022 y se ha erigido como un futbolista importante para su club en la Liga MX, donde ha disputado 15 partidos desde que arribó al club, en junio de este año.

Es más, Byron Castillo fue titular en la victoria por 3-1 que el León le propinó al Querétaro en un duelo que tuvo al iquiqueño Dávila como figura, pues se anotó con un gol y una asistencia para el argentino Lucas di Yorio, ex delantero de Everton de Viña del Mar que llegó a siete festejos en tierra mexicana. Eso sí, el ecuatoriano salió a falta de diez minutos para el final, cuando fue reemplazado por Luis Cervantes.