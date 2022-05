Byron Castillo se había mostrado tranquilo en redes sociales tras la denuncia de Chile ante la FIFA por supuestas irregularidades en su documentación, sin embargo este domingo explotó.

En el partido entre el Barcelona de Guayaquil y el Aucas por la Liga Pro de Ecuador, el lateral derecho cometió un penal al término del primer tiempo lo que desató un estrés acumulado.

El jugador miró hacia el banco llorando y le pidió al entrenador Jorge Célico, que lo reemplazara: "Sácame, Sácame", se pudo leer en sus labios.

Tras lo ocurrido, el entrendor argentino señaló: "Byron es una víctima del poder mediático, de estos tiempos. No de ustedes, de otros periodistas. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar.

"Para mí es admirable que se ponga a entrenar mientras se reitera el tema de la federación y los medios, la lucha de que es o no es, si hay o no hay juicio. Sumando ahora otro problema de cuando fuimos a Venezuela", añadió.

Luego, reflexionó: "Seamos un poquito más dóciles. Todo el mundo. vio lo que pasó y me dio mucha pena. ¿Por qué no sale antes? Él vio calentar a Pedro Pablo (Velasco), pero no hago el cambio porque era un golpe fatal (antes del término del primer tiempo). Y ahí viene el penal. Pero prefiero quedarme con la faceta del ser humano, de defender a los jugadores".

"Hagamos el tratamiento con más cuidado, porque detrás de él y de cada uno de nosotros hay un ser humano, y hay cosas que duelen. Byron tiene una carga emotiva muy difícil de sobrellevar y es admirable cómo lo está haciendo", finalizó.

Byron Castillo fue reemplazado en el entretiempo, cuando el Barcelona ya perdía 2-0 ante el Aucas, equipo que finalmente terminó llevándose la victoria por 2-1.