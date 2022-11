El Real Betis de Manuel Pellegrini lo pasó pésimo en el primer amistoso de su gira por Sudamérica. En su visita a River Plate en el Estadio Malvinas Argentinas, los heliopolitanos cayeron goleados 4-0 en el adiós definitivo de Marcelo Gallardo y llegan tocados a su choque con Colo Colo. Eso sí, en la previa Borja Iglesias la pasó muy bien recordando a Lionel Messi.

Y es que el Panda tuvo un lúdico encuentro con el youtuber argentino Jero Freixas, quien le preguntó con qué jugadores ha tenido la posibilidad de cambiar camiseta y lo dejó atónito al nombrar a la Pulga. Eso sí, la historia es bastante cómica y el ariete verdiblanco repartió risas entre los presentes al contar como fue su encuentro con él en el tunel tras un partido entre el Barcelona y el Espanyol.

"No se la iba a pedir, pero justo quedamos al lado"

"¿Con quién cambiaste camiseta?", fue la pregunta inicial del influencer trasandino. "Tengo la de Messi", respondió entre risas Iglesias, y dejó anonadado a Freixas. "Está sucia aquí (en la zona del estómago), le pegaron una patada, se cayó y está igual", detalló. "Claro, si tiene la transpiración...", añadió Jero, "de Messi", completó Borja.

"¿Y cómo huele?", consultó el popular personaje de las redes sociales desatando las risas de todos los presentes. "Pero si ni suda, no le hace falta", complementó el ariete oriundo de Santiago de Compostela. Y tras eso vino la explicación de cómo llegó a sumar la cotizada tricota a su colección.

"¿Cómo fue cambiar camiseta con Messi? ¿Se lo dijiste antes? Imagino que todos la quieren", le preguntaron. "Me estoy metiendo en un lío, pero bueno", advirtió de entrada el atacante de 29 años, que hizo noticia recientemente tras quedar fuera de la citación de España para el Mundial de Qatar 2022, para después soltar toda la verdad.

"Yo jugaba en el Espanyol, entonces la rivalidad Espanyol-Barcelona, mal. Acaba el partido, vamos hacia el túnel y tampoco estaba pensando en pedírsela ni nada porque la afición no lo ve bien, pero justo en el túnel quedamos al lado y nadie le había pedido la camiseta", detalla.

Por eso, recuerda que "dije 'venga, se la voy a pedir'. Le pregunté 'Leo, me cambias la camiseta', bueno, realmente le dije 'me das tu camiseta'. Se la quitó, me la dio y me hace el gesto como de dame la tuya, entonces yo me la quité, se la di, y ya. Fue guay", comentó Borja para cerrar.