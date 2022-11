El regreso de Manuel Pellegrini a Sudamérica, a la cabeza de la gira del Betis por Argentina y Chile, le ha dado una plataforma para hablar prácticamente de todo, incluso del Mundial de Qatar. Y después del partido amistoso ante River Plate en Mendoza, el Ingeniero aprovechó de contar por qué equipos hinchará al frente del televisor.

El entrenador chileno no quiso dejar caras tristes y cuando se le consultó por la selección que quiere que gane el Mundial, puso los afectos sobre la mesa. "No estando Chile, paso a mis segundos países deportivos, donde he tenido la fortuna de estar", reflexionó el estratega nacional en diálogo con ESPN.

"Han sido doce años en España y hoy participo en el fútbol español. Estuve tres años en Argentina también, y es inolvidable. Y en Ecuador, dos años tambien. Son los países que, no estando Chile, me gustaría que estuvieran en todas las instancias finales", sentenció el DT de Betis que suma 23 años dirigiendo en el extranjero.

Por eso, Pellegrini prefiere resguardar el cariño y la admiración que ha cultivado en esos tres destinos. "¿Decidirme por uno? No quiero ser injusto", se excusa. Pero son tres países en los que he vivido maravillosamente bien y que me han acogido como uno más", valoró el campeón de la Copa del Rey en la última temporada.

Los mundialistas del Betis de Pellegrini



Betis realiza su gira por Sudamérica sin los jugadores que han sido convocados a sus selecciones para el Mundial de Qatar y las jornadas de amistosos de preparación, entre los que se destacan los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, el portugués William Carvalho, el senegalés Youssouf Sabaly y el mexicano Andrés Guardado.

La ausencia de elegidos en la nómina de Luis Enrique para la selección de España fue objeto de críticas, ya que se anticipaba un lugar para Sergio Canales y Borja Iglesias, y en menor medida, para el defensor Alex Moreno.