Barroso trollea a Nico Peric en vivo: "¿Te acuerdas esa final O’Higgins vs Rangers? Te hice un gol"

Julio Barroso tiene una extensa trayectoria de más de una década en el fútbol chileno, sin embargo, su memoria no falla y en medio de una entrevista recordó un golazo convertido en 2013 a Nicolás Peric, cuando aún vestía la camiseta de O'Higgins de Rancagua.

Tras una traumática salida de Colo Colo, el Almirante vive días felices en Everton de Viña del Mar, elenco con el que milita segundo en el Torneo Nacional 2021 como escolta del líder, Universidad Católica.

En su nuevo rol como defensor de la escuadra Ruletera, Barroso conversó con el panel de Nexo de ESPN, donde además comenta el exarquero Nicolás Peric, con quien el zaguero tuvo un divertido intercambio de palabras.

Peric le preguntó al Almirante por su presente tras quitarse de encima 'un peso', a lo que Barroso respondió que "no es lo mismo lo que se vive en Colo Colo, está claro. La confianza es todo en el fútbol, como te hacen sentir, como te sientes".

El defensor agregó que "vuelvo a sentir esa alegría por jugar. Cuando está todo eso, es el plus para disfrutar en la cancha. Muchos dicen ‘rejuvenecido’, por nuestra edad, pero vivo esa sensación linda".

Acto seguido, Barroso lanzó un notable comentario drigido a Peric: "te valoro la apreciación, nos enfrentamos. ¿Te acuerdas esa final O’Higgins – Rangers? Te hice un gol".

Barroso llegó al Capo de Provincia en 2012 (Foto: ANFP)

Haciendo gala de su buen humor, Nico Peric replicó: "¡llevo cinco programas y me han hecho 500 goles! No te podías acordar que no perdiste nunca con la U, no, que te hice un gol en Talca".

Tras recordar entre risas aquel partido disputado en el Fiscal de Talca en que el Capo de Provincia se impuso por 4-3 a Rangers, Julio Barroso abordó su presente en Everton:

"Tuvimos un arranque bueno con O’Higgins, conocí rápido al equipo. Hay jugadores de buen pie, que jugaron en equipos grandes como Christian Bravo, Rodri Echeverría, Mati Campos López, se sumó Cecilio Waterman, está Juan Cuevas. Buen plantel, hicimos buenos partidos. De a poquito nos ilusionamos en un torneo que será exigente", comentó.

"La intensidad está y eso es bueno, lo tenemos y hay que administrar. Es lo que uno trata de transmitir. Hay mucha humildad para recibir en el equipo", cerró el Almirante.