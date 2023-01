La historia de Memphis Depay con el Barcelona de España está cerca de tener su punto final. El atacante neerlandés es el principal objetivo del Atlético Madrid para reforzar su delantera en este mercado de pases tras las salidas de brasileño Matheus Cunha y del portugués Joao Félix.

El ex Manchester United no cuenta con la confianza de Xavi Hernández en la banca del cuadro catalán, ya que apenas ha jugado cuatro partidos en la presente temporada 2022-23, anotando solo un gol y sin entregar ninguna asistencia.

El propio entrenador blaugrana abordó en su última conferencia de prensa su más que segura partida, aunque claro, desconociendo en un principio que Depay está actualmente más fuera que dentro del equipo: “No pensamos en el futuro. Estoy muy contento con la plantilla. Si nadie pide marchar, yo no quiero tocar nada. Estoy encantado”.

“De Memphis no tengo noticias. Sigue siendo nuestro jugador y estoy encantado con él. Es profesional, extraordinario... Es un jugador bueno para el vestuario. Ya veremos lo que pasa en las siguientes horas o días pero de momento cuento con él para todo”, agregó.

Sin embargo, sobre el final dejó en claro que el futuro del neerlandés está lejos de Barcelona. “Hemos tenido dos días de descanso y hoy hablaré con Memphis. Es una decisión personal. No debe ser una situación fácil, no está participando, no es fácil, le entiendo”, concluyó.

Los números de Memphis en el Barcelona en este año y medio no son la gran maravilla. Apenas jugó 42 partidos y anotó 14 goles (más dos asistencias). ¿Mejorarán estos números con Diego Simeone en el Atlético Madrid?