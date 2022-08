El Palmeiras de Benjamín Kuscevic será el encargado de abrir los fuegos de las semifinales de la Copa Libertadores cuando visite al Club Athletico Paranaense en el Arena da Baixada buscando dar el primer golpe y encaminar su clasificación a la final de la Gloria Eterna.

El Verdão eliminó en cuartos de final al Atlético Mineiro de Eduardo Vargas a través de los lanzamientos penales tras la igualdad 2 a 2 en el global. En la ida, el equipo del defensor chileno emparejó el resultado luego de ir perdiendo por dos goles. Turboman ingresó a los 81' y el Benja vió el encuentro desde la banca.

Por la vuelta, empataron sin goles en una noche llena de emociones; Palmeiras tendría a Danilo y Scarpa expulsados, pero el Mineiro no sabría aprovechar los hombres de más e, incluso, sería Edu el que nivelaría las cosas, ya que también se iría a las duchas prematuramente al ver su segunda tarjeta amarilla. En los doce pasos el actual bicampeón no perdonó. Kuscevic no vió acción.

El Furacão, por su parte, dejó a Estudiantes de La Plata en el camino tras vencerlo por un global de 1 a 0 en la ronda previa; por la ida no se hicieron daño, mientras que en la vuelta Vitor Roque, tras revisión del VAR, repartió los abrazos en el 86'.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Athletico Paranaense vs Palmeiras por Copa Libertadores?

Athletico Paranaense vs Palmeiras se juega este martes 30 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el Arena da Baixada, en Brasil.

