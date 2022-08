El técnico del Atlético Mineiro, Cuca, no escondió su frustración por la expulsión de Eduardo Vargas en los descuentos del duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores. El chileno recibió la tarjeta roja en los descuentos por reclamos.

Cuca indignado con Edu Vargas por hacerse expulsar: "Había ingresado para lanzar en la definición a penales"

Este miércoles el Atlético Mineiro fue eliminado de la Copa Libertadores en un partido increíble frente al Palmeiras que avanzó a las semifinales a través de la definición a penales.

El vigente campeón sufrió dos expulsiones durante el partido, pero aún así el Mineiro no pudo lograr la ventaja en el Allianz Parque de Sao Paulo, tras el empate 2-2 en la ida.

El chileno Eduardo Vargas comenzó en el banco de suplentes e ingresó a los 79 minutos en reemplazo de Keno, sin embargo no pudo marcar diferencias, y para peor recibió la tarjeta roja en los descuentos, tras una discusión con el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Tras la decepción el técnico del Mineiro, Cuca, no escondió su frustración y lamentó la falta de competitividad del equipo, además de repasar al ex Napoli por su expulsión.

Cuca reveló que Vargas había ingresado para la definición a penales, pues confiaba en su experiencia y aseguró que la cartulina roja era totalmente evitable.

"El ingreso de Vargas era necesario, porque es un lanzador de penales, un tipo con experiencia", señaló el entrenador y añadió: "No había ninguna razón para recibir una tarjeta roja".

Luego, se quejó: "Una cosa es que te dejes llevar por una necesidad, otra es que te expulsen por reclamos. No podemos aceptarlo”

Sobre el equipo, comentó: "Hoy empezamos mejor, pero no fuimos efectivos. De hecho, no teníamos la mentalidad competitiva para ganar el partido. Esa es la palabra clave. Muchos jugadores que marcan la diferencia no tuvieron una gran noche hoy, lamentablemente".