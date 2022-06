Lionel Messi vive, sin lugar a dudas, su mejor momento con la selección de Argentina pues más allá del rendimiento individual en un par de años logró levantar la Copa América que le valió disputar la Finalissima ante Italia, campeona de la Eurocopa, a la cual golearon con un 3-0 más que contundente.

Luego de levantar su segundo título con la Albiceleste, el futbolista del PSG mostró su emoción por lo conseguido. "La verdad, fue una final hermosa, por lo que vivimos acá, la gente. Lleno de argentinos. Sabíamos que era un lindo escenario para ser campeón y por suerte se nos dio", dijo a Espn.

El capitán del representativo trasandino resaltó el valor del este triunfo en contra de la Azzurra. "Hoy era una linda prueba contra Italia, que juega muy bien. Una desgracia que no clasificó al Mundial, tranquilamente puede ser un partido de cuartos o semifinales del Mundial. Es una gran selección", indicó.

Es por eso que el ex de Barcelona ve con buenas opciones a su equipo de cara a Qatar 2022. "Pudimos ir mejorando cosas que ya tenemos, agregando cosas al juego. Hoy fue una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa. Estamos para pelearle a cualquiera".

"Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerza de donde no tenemos. Es el camino. Este grupo, todo lo que hizo, lo hizo de esta manera, jugando de esa manera todos los partidos. Hoy más que nunca. No se puede dar ventaja. Los detalles pueden definir un partido. Por suerte hoy me encontré bien", añadió Messi.