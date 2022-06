El futuro de Alexis Sánchez continúa como un misterio. El delantero no ha llegado a un acuerdo para poner fin a su paso por el Inter de Milan, elenco que no lo tiene en consideración para la próxima temporada, y ya rechazó la oferta para fichar en otro club europeo.

Y el Inter ya piensa en otros nombres para la delantera. Paulo Dybala tiene prácticamente lista su llegada a Milán y también se ha hablado sobre el posible regreso de Romelu Lukaku. Con todo esto, Alexis no tiene espacio en el elenco italiano.

Antonio Cassano es uno que constantemente ha mostrado su apoyo por Alexis, a quien prefiere por sobre Paulo Dybala. Ahora, el ex jugador del Inter volvió a referirse a los refuerzos que pueden llegar a San Siro y mostró su negativa ante un posible tridente ofensivo con Dybala, Lukaku y Lautaro Martínez.

“Dybala no me gusta, siempre lo he dicho. Es un jugador que puede ser útil, pero si tienes a Lautaro como segundo delantero, tienes que tener un jugador con un físico parecido a Edin Dzeko", comentó el ex jugador del Inter a BoboTV.

Cassano no está nada feliz con un posible regreso de Lukaku, ya que detonaría la salida de Lautaro. "A Lukaku no lo recibiría. Dijo que se iría al equipo de sus sueños con un suelo de 15 millones de euros. Ahora que no toca una pelota en Londres quiere volver a Italia", expresó.

"El problema de Inter es que si llega Lukaku tienen que vender a Lautaro, quien tiene 24 años y ha marcado 25 goles. No me imagino a un equipo sin él. Tienen a Correa, Lautaro, Dybala, Dzeko y finalmente Sánchez. Y para mí es el más fuerte de todos. Está claro que si traen a Lukaku, tienes que vender a uno y Lautaro es el más probable", continuó.

"Primero tienen que pagarle a Lukaku, pero después tienen que ver la reacción de la hinchada. Si marca dos goles por partido entonces bien, pero si no, la situación se vuelve peculiar. Lukaku debería haber pensado antes en eso. Yo le recomendaría que se quedara en Chelsea", concluyó.