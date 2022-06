El reencuentro de Alexis Sánchez y River Plate a 14 años del primer paso del Niño Maravilla por el equipo argentino parece ir tomando forma. Al menos es lo que revelan en la prensa argentina, ilusionada por la completa reestructuración que proyecta Marcelo Gallardo para el conjunto millonario, especialmente en la zona de ataque.

El último reporte pertenece al periodista trasandino Damián Rancez en El Crack Deportivo, donde pone nuevamente al delantero chileno en la órbita millonaria, con miras a encontrar alternativas de ataque para cubrir la partida de Julián Álvarez: "El tapado por el que trabaja River en silencio está en Europa".

Según la información, el entrenador de la banda sangre fue es el principal interesado en el goleador histórico de la selección chilena: "Le hizo un pedido público a Jorge Brito (presidente de River) para que acelere con la llegada de refuerzos y desde la dirigencia le hicieron caso. Van con todo por Alexis Sánchez".

De acuerdo con la información, el acercamiento millonario es concreto y ahora se espera la respuesta del ariete nacional, que se encuentra de vacaciones en Chile y todavía no define las condiciones de su salida del Inter de Milán, que espera un acuerdo para reorientar los recursos en el mercado de verano europeo.

"Sánchez se encuentra actualmente en el Inter de Italia, pero desde el club le buscan salida inminente porque no será tenido en cuenta. Con ese panorama, Marcelo Gallardo le pidió a Brito que haga un intento por él y desde River le hicieron llegar una oferta", explica la noticia que surgió en las últimas horas desde Argentina.

Alexis Sánchez no ha escondido su deseo de volver a vestir la camiseta de River Plate. De hecho, los fanáticos del equipo del Muñeco han revivido viejas declaraciones del Niño Maravilla, en que expresa sus voluntad de regresar. "Acá en Udinese recién entiendo cómo es la cosa. No quedé conforme ni en River ni en Colo Colo", decía a Canal 13 en 2010.

El hombre del Inter se refirió nuevamente al tema cuando arribó Paulo Díaz al elenco millonario. "Me pone contento que llegue un chileno porque me gusta mucho el esquema con el que juega River, de verdad. Soy de River. Jugué en River. Y me gusta el entrenador también", fue la frase destacada.

El delantero de 33 años pasó a River Plate después del Mundial de Canadá, a mediados de 2007, y tras un año en Colo Colo. Estuvo una temporada completa, con un saldo de 31 partidos jugados, tres asistencias y cuatro goles. ¿El más importante? En 2008 sentenció el triunfo 2-1 sobre Colón de Santa Fe, que le permitió ser campeón una semana después.