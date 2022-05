Terminaron las ligas en Europa y luego se abrirá el mercado de pases, donde los hinchas de los clubes se frotan las manos para que puedan fichar grandes jugadores. Por eso los fanáticos de River Plate se ilusionan con lo que sería una bomba: el retorno de Alexis Sánchez.

Hace rato que vienen pidiendo de regalo la llegada del chileno, que le entregaría al plantel un salto de jerarquía. Por eso es que empezaron con una campaña en redes sociales para que la directiva del Millonario, encabezada por Jorge Brito, haga el intento.

De hecho recuerdan viejas frases del tocopillano. Una de ellas es la declaración entregada a Canal 13 antes del Mundial de Sudáfrica, donde aseguró que "no quedé conforme con lo que hice en River, quiero volver y romperla, me entendí", agregando que "acá en Udinese recién entiendo cómo es la cosa. No quedé conforme ni en River ni en Colo Colo".

También sacaron a colación sus dichos cuando Paulo Díaz fichó en la Banda Sangre. "Me gusta mucho el esquema de River, soy de River y me gusta el entrenador (Marcelo Gallardo). Me gusta que van adelante, juegan y van hacia adelante", manifestó.

De todas maneras no aparece en el radar inmediato del cuadro trasandino. Así lo dejó ver Enzo Francescoli hace algunas semanas, cuando no hizo eco de los rumores que vinculaban al chileno con River Plate.

"No es primera vez que escucho esto, pero sinceramente no sé de dónde salió. Lo que se ha dicho no es cierto. Yo no soy responsable de si alguien habla o no, pero obviamente esto no es agradable para un lado ni para el otro", comentó el Príncipe, que trabaja en la directiva Millonaria.