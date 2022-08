Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella están viviendo una situación muy particular en medio del arranque de la Ligue 1. Chancel Mbemba, compañero del chileno en el elenco francés, ha sido acusado de falsificar su fecha de nacimiento para mentir sobre su edad.

El congoleño, que llegara como refuerzo para la presente temporada y anotara uno de los goles del triunfo en la fecha pasada ante el Nantes, ha protagonizado una polémica luego que un rumor sobre su natalicio tomara fuerza en Europa.

De acuerdo a lo señalado por L'Equipe, a Chancel Mbemba se le anunció como un jugador nacido en el año 1988. Sin embargo, en la Copa Africana de Naciones, esto mismo fue indicado pero el día 30 de noviembre de 1991.

El Anderlecht, el primer equipo europeo del congoleño, lo inscribió en el año 1994, mientras que el jugador había dicho que su fecha de nacimiento data del año 1990. Esto ha generado una ola de especulaciones, pero sin ninguna de ellas confirmadas.

Ante este panorama y en declaraciones tomadas por Le Dauphine, Chancel Mbemba respondió a las acusaciones. "Eso no lo calculo. Estos son pequeños trucos, gente que habla para desanimarme, para distraerme. Pero mi objetivo siempre fue claro y no me molestó en absoluto. La gente sigue, yo hago mi trabajo".

De hecho, para el congoleño no hay preocupación al respecto y solo piensa en hacer historia con el Olympique de Marsella. "Quiero ganar títulos y aquí es posible. Vamos a trabajar para eso".

¿Qué viene para Alexis Sánchez y el Olympique de Marsella?

Fuera de toda polémica, el Olympique de Marsella solo se enfoca en darle caza al PSG en la cima de la Ligue 1. Luego de conocer a sus rivales en la UEFA Champions League, ahora el OM solo piensa en su próximo desafío.

Este domingo y con Alexis Sánchez apareciendo como titular, el elenco francés visita al Niza a las 09:00 horas de nuestro país. Con 7 puntos, está a dos del Paris Saint-Germain, líder exclusivo en tres fechas del torneo.

El Olympique de Marsella quiere seguir por la senda del triunfo junto al Niño Maravilla y buscará quedarse con un triunfo clave este fin de semana. El gigante de Francia quiere recuperar el lugar que ha perdido en los últimos años ante los millones del PSG.