El lateral izquierdo chileno de 24 años tuvo su primer partido en Belgrano de Córdoba y se mostró contento por la recepción de la hinchada y también por algunos aspectos de su juego, que tendrá una sociedad con el seleccionado italiano Bruno Zapelli. "Venía sin ritmo por un tema legal y me acalambré", apuntó Alex Ibacache.

Alex Ibacache tuvo un buen estreno en Belgrano de Córdoba. A pesar de la falta de ritmo, el lateral izquierdo chileno de 24 años dejó una positiva impresión en la hinchada del Pirata, que despidió con una ovación al zurdo que llegó desde Everton de Viña del Mar.

En una conversación con 351 Deportes, el quillotano dejó ver la satisfacción por haber aparecido como titular por primera vez con el cuadro cordobés. "El debut lo esperaba, sabía que sería un partido complicado. Todos los partidos de acá son así, no vamos a encontrar ningún rival que no pelee las pelotas ni luche arriba. Estoy contento por haber jugado", dijo el carrilero que también pasó por Curicó Unido y Cobreloa.

La recepción de la gente también fue tema para Ibacache. "Los aplausos generan una sensación muy linda. Es muy bonito salir a calentar y que esté así el estadio. Lo mismo salir aplaudido. La hinchada es tremenda, apoya desde el minuto 1 hasta el 100. Te eriza la piel", expresó el futbolista, quien figura en los planes de Eduardo Berizzo para la selección chilena.

Ibacache: "Venía sin ritmo por un problema legal y me acalambré"

Alex Ibacache también conversó con un medio partidario tras su debut en el cuadro dirigido por Guillermo Farré. Se refirió a las molestias físicas con las que dejó la cancha. "Fue por la falta de fútbol, físicamente estoy un poco al debe por venir sin entrenamientos ni partidos. Pero fue un calambre, nada más", se apuró en aclarar el futbolista surgido en Everton de Viña del Mar.

"Venía sin ritmo, tuve un problema legal: no podía estar acá ni allá. Hacía un poco de gimnasio, pero no es lo mismo que entrenar en un club. Me acalambré, después de eso vienen cosas más fuertes", dijo Ibacache, para hacer énfasis en la levedad de la lesión.

El diálogo con el director técnico también fue importante para él. "Farré me dio toda la confianza, me dijo lo que buscaba de mí. Me tranquilizó un montón la conversación que tuve con él. Espero seguir haciendo las cosas bien y agregarle cosas a mi fútbol", manifestó el "22" de Belgrano, quien fue protagonista de una sociedad con un seleccionado italiano.

DT de Belgrano aplaude la sociedad de Ibacache con un seleccionado italiano

Bruno Zapelli fue uno de los dos jugadores argentinos que en el último tiempo fueron convocados por Italia. Eso sí, el talentoso volante ofensivo cordobés de 20 años estuvo con la selección Sub 21, donde debutó y recibió buenos comentarios.

Las cualidades del nuevo talento itálico hicieron que el DT del Pirata, Guillermo Farré, apostara por juntarlo con Ibacache. "La característica natural de él es ser un lateral-volante más que un marcador de punta. Sabía que con Zapelli tirándose hacia adentro iba a tener la banda con él. Son formas de plantear el partido para obtener un funcionamiento beneficioso", apuntó el entrenador, una leyenda del club, autor de un importante gol que desembocó en el histórico descenso de River Plate.

