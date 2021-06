¿Al Olympique de Marsella? Johnny Herrera revela que Jorge Sampaoli le hizo una oferta laboral

Johnny Herrera fue, si duda alguna, uno de los pilares de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile, razón por la que el DT lo llevó a la selección chilena apenas asumió como entrenador del equipo de todos. Hoy, como flamante estratega del Olympique de Marsella, el casildense sigue queriendo trabajar junto al ex portero.

El otrora aquero de la U colgó los guantes tras salir de Everton de Viña del Mar, y aunque hoy brilla como comentarista en televisión, a Johnny no le faltan oportunidades para volver a trabajar más cerca de la cancha.

Durante una distendida transmisión de un live de Juega en Línea, junto al periodista Herman Chanampa, Herrera habló de todo, e incluso confesó que el director técnico del OM levantó el télefono para hacerle una tentadora oferta.

"Jorge Sampaoli me llamó para lo que necesitara, casi que trabajara con él, porque siempre me iba a tener las puertas abiertas", contó el ahora panelista.

El ídolo de la U aprovechó el momento para alabar lo realizado por el trasandino al mando de la selección chilena:

"Ese Chile de Jorge Sampaoli fue increíble, que comenzó Marcelo Bielsa, no hay que desconocer eso... pero lo que le dio a Chile la Copa América fue el trabajo de Sampaoli", lanzó.

Cambiando de tema, y gracias a la calidad que mostró durante su carrera como guardameta, Johnny Herrera reveló que aún continúa recibiendo oportunidades para salir del retiro y volver al fútbol.

Johnny se retiró hace casi 4 meses, y hoy se luce como comentarista de TNT Sports.

"Hasta la semana pasada me seguían ofreciendo de equipos. Me llamaron de Chile, me llamaron de un equipo en Paraguay", relató.

Eso sí, Johnny cerró aclarando de inmediato que "no hay ninguna posibilidad (de volver a jugar), estoy feliz de despertarme tarde algunos días y tomar desayuno con mi hijo".