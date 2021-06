Marcos González volvió a disparar por su ausencia en el Mundial 2014: "Encontré que Sampaoli no fue leal"

Marcos González volvió a abordar su ausencia en el Mundial de Brasil 2014 con la selección chilena de Jorge Sampaoli. Lobo del Aire conocía muy bien al entonces DT de la Roja desde la U campeona de la Copa Sudamericana y ya era recurrente en la defensa del Equipo de Todos, pero el entrenador no lo consideró para el torneo planetario.

“Hice todo el proceso. Estaba en Flamengo y no se hacía la idea de que iba a estar en el Mundial, pero lamentablemente no se dio. Claro que me hubiese gustado estar… Es una gran generación de jugadores que todavía siguen vigentes, yo soy más viejito”, dijo Marcos González a LUN.

Agregó que “lo que más me dolió fue otra cosa. Yo no estaba siendo titular en Flamengo y me pidieron que buscara club para tener más continuidad. Me quedaba un año de contrato y Unión Española me dio la opción de jugar, pero después no me llevaron al Mundial”.

“Tuve que mover a toda mi familia y eso es un gran sacrificio. Mis hijos estaban en el colegio en Río de Janeiro con otro tipo de modalidad. Entraban a las 7 de la mañana y salían al mediodía. Imagínate el clima, tenían tiempo para jugar y estudiar, no como acá que entran a las 8 y salen después de almuerzo”, complementó.

Marcos González en la Roja de Sampaoli.

Y sentencia con dardos para el DT: “todo ese sacrificio que hicimos con mi familia no sirvió de nada. Ellos por acompañarme cambiaron muchas cosas. Y me salen con eso. Entonces encontré que Sampaoli no había sido leal. Pero ya está y ya pasó”.

El ex futbolista de 41 años recién cumplidos defendió las camisetas de Universidad de Chile, Rangers, Colón de Argentina, Palestino, Columbus Crew, Universidad Católica, Flamengo, Unión Española y Necaxa.

Entre su palmarés, Lobo del Aire conquistó el Apertura y Clausura 2011, además de la Copa Sudamericana 2011 junto a la U y Jorge Sampaoli.