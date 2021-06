Brandon Cortés y la U: "No tuve la regularidad que esperaba. Esto del cambio del técnico me tiene tranquilo"

Brandon Cortés por fin pudo ver titularidad desde su llegada a Universidad de Chile y saltó a la cancha de inicio frente a Palestino en el último duelo de Rafael Dudamel en la banca de los azules. El argentino-chileno formado en Boca Juniors revela que quiere quedarse en la U y se refirió al encuentro contra los árabes.

“Me sentí bien y tranquilo. Venía trabajando para que me diese esa oportunidad. Lástima que no nos pudimos quedar con los tres puntos, creo que merecimos más”, dijo Cortés a Radio ADN.

Por otro lado agrega que “no tuve la regularidad que esperaba. Esto del cambio del técnico y todo lo que se viene me tiene tranquilo. Me faltó más continuidad, pero a medida que vaya sumando minutos voy a llegar a mi mejor nivel”.

“Me siento más cómodo jugando de enganche, de mediapunta sería, y la verdad es que me acomoda mucho jugar con Larrivey, pivotea bien y tiene buena descarga”, complementó.

Con familia en Chile, Brandon Cortés no ha podido conocer mucho del país debido a la pandemia, incluso alejado de sus cercanos en la población Pablo De Rokha, en La Pintana.

“Chile me parece lindo, pero he tenido la posibilidad de conocer mucho, está todo muy restringido. Es difícil estar lejos de la familia, difícil no poder verlos, compartir una comida, pero acá estoy con mi novia quien es quien me acompaña”, sentenció.