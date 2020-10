Agenda de partidos en vivo hoy miércoles 14 de octubre: Colo Colo vs Unión, futbol chileno y UEFA Nations League

En tierras chilenas, se disputará el Torno Nacional partiendo con La Serena vs Palestino en el Estadio La Portada, duelo que tiene historia, ya que ambos cuadros no se enfrentan desde el año 2012, el último partido data de Noviembre de ese mismo año consiguiendo un agónico empate 1-1.

Los Papayeros pretenden repuntar en la tabla ya que se encuentran últimos con 6 puntos, por su parte los Árabes están decimos con 19 puntos.

Cerrando la tarde de fútbol nacional con el duelo entre Colo Colo y Unión Española, el cacique recibirá a Los Hispanos en el Estadio Monumental, siendo la primera vez que Gustavo Quinteros el nuevo técnico del cacique dirija un partido en Pedrero.

Los albos tendrán un difícil adversario, pues el equipo hispano viene siendo protagonistas y es uno de los candidatos al título con el tercer lugar de la tabla, el cacique en tanto está mucho más abajo en el penúltimo puesto.

En el ámbito internacional, entre los chilenos que se harán presente desde Estados Unidos, Felipe Mora irá por el Portland vs Real Salt Lake buscando mantener el buen nivel que posee, ya que viene de haber anotado su séptimo gol en la temporada de la MLS, siendo uno de los máximos artilleros, porque sólo es superado por el ex Universidad de Chile Raúl Ruidíaz, quien tiene ocho tantos con la camiseta de Seattle Sounders.

La UEFA Nations League, nos deleitará con duelos como Portugal vs Suecia en donde una de las figuras más destacadas de los Lusos, Cristiano Ronaldo, no podrá estar presente ya que el delantero dio positivo al test de covid-19, situación que puede ser clave ya que los portugueses están en primer lugar de la tabla con dos de tres partidos ganados, mientras que Suecia está último y no ha ganado ningún encuentro aún.

Campeonato Plan Vital

Hora (Chile) Partido Transmisión 11:00 hrs. La Serena vs Palestino CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 13:30 hrs. Cobresal vs Coquimbo CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 16:00 hrs. Huachipato vs Everton VM CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 18:30 hrs. Colo Colo vs Unión Española CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF

MLS

Hora (Chile) Partido Transmisión 21:00 hrs. Houston Dynamo vs Nashville SC ESPN Play 21:00 hrs. Inter Miami vs Atlanta United ESPN 22:30 hrs. Real Salt Lake vs Portland Timbers ESPN Play 23:30 hrs. LA Galaxy vs San Jose Earthquakes ESPN

Serie A Brasil

Hora (Chile) Partido Transmisión 18:00 hrs. Palmeiras vs Coritiba Fanatiz 19:15 hrs. Grêmio vs Botafogo Fanatiz 20:30 hrs. Santos vs Atlético GO Fanatiz 21:30 hrs Atlético Mineiro vs Fluminense Fanatiz 21:30 hrs. At. Paranaense vs Corinthians Fanatiz 21:30 hrs. Sport Recife vs Internacional Fanatiz

UEFA Nations League

Hora (Chile) Partido Transmisión 15:45 hrs. Italia vs Holanda DIRECTV Sports 15:45 hrs. Portugal vs Suecia ESPN 2 15:45 hrs. Inglaterra vs Dinamarca ESPN 15:45 hrs. Islandia vs Bélgica DIRECTV Sports 15:45 hrs. Croacia vs Francia DIRECTV Sports 15:45 hrs. Polonia vs Bosnia DIRECTV Sports

Felipe Mora pasa por un gran omento con el Portland Timbers en la MLS (Foto: Getty)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en DirecTV GO, ESPN Play, Estadio CDF, CDF GO, Claro Video, Marca Claro, Fox Play y Fanatiz según corresponda.