Formación de Colo Colo: Gustavo Quinteros repetirá el once para sumar sus primeros tres puntos ante Unión Española

A pesar de que toda la atención se la está robando la selección chilena por su partido ante Colombia por la segunda fecha de las eliminatorias, este miércoles iniciará una nueva fecha del Campeonato Nacional con Colo Colo y Unión Española animando uno de los encuentros más atractivos.

En ese sentido, Gustavo Quinteros se estrenará al mando del Cacique en el Estadio Monumental ante un difícil adversario, pues el equipo hispano viene siendo protagonista y es uno de los candidatos al título.

Por lo mismo, el partido no será nada de fácil para el técnico Albo y más si le sumamos la numerosas bajas por lesión: Pablo Mouche, Nicolás Blandi, Iván Morales, Matías Zaldivia, Óscar Opazo, César Fuentes y el último en sumarse Matías Fernández, quien estará fuera cerca de tres semanas.

El argentino se estrenó con un empate 2-2 ante Coquimbo Unido. (FOTO: Agencia Uno)

Ante esa situación, el ex entrenador de Universidad Católica no tendrá muchas variantes para armar el once estelar y apostará por el mismo equipo que igualó agónicamente ante Coquimbo Unido.

De esta manera, ocupando su tradicional 1-4-3-3 la más segura formación del Popular inicia con: Miguel Pinto en el arco; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Brayan Vejar en defensa; Bryan Soto, Leonardo Valencia y Gabriel Suazo en el medioterreno; Marcos Bolados, Gabriel Costa y Esteban Paredes en ataque.

Recordemos que Colo Colo necesita con urgencia sumar los tres puntos para empezar a despegar en la tabla de posiciones y salir de los puestos del descenso, mientras que Unión Española buscará seguir a la caza de la UC.

El cotejo entre Albos y hispanos se jugará a partir de las 18:30 horas de este miércoles, en el Estadio Monumental, y que podrá seguir todos los detalles del partido junto al equipo de RedGol.