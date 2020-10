Gabriel Costa dice que Gustavo Quinteros será el "salvador" de Colo Colo: "La llegada del profe generó mucha confianza"

Colo Colo atraviesa un dramático momento deportivo, porque si el Campeonato Nacional terminara hoy, los albos deberían jugar la promoción para no caer a Primera B por inédita ocasión en su historia.

Para intentar salvar al Cacique llegó el entrenador argentino Gustavo Quinteros, y el delantero uruguayo-peruano Gabriel Costa aseguró este martes que confía en la calidad de su nuevo DT, de cara a la segunda rueda del torneo.

"La llegada del profe es importante para nosotros. La semana pasada hubo un cambio y estos días dio para preparar el partido de mañana. Para nosotros fue muy difícil estar tanto tiempo parados, nos preparamos lo mejor posible. Me entrené, me preparé para estar en todos los partidos, pero después me lesioné. Jugué contra Peñarol después de estar tanto tiempo parado", comentó el uruguayo nacionalizado peruano.

"Es dura la situación que pasamos de no haber ganado partidos, pero tengo la fe que pronto volveremos al triunfo y la llegada del profe generó mucha confianza en el plantel. Esperemos que mañana sea el partido deseado", agregó Costa.

Gabriel Costa le marcó un gol a Coquimbo Unido - AgenciaUno

Gana confianza



Por otra parte, Costa, que fue titular ante Coquimbo Unido y marcó un gol, señaló que se siente en mejores condiciones y anticipó el duelo de este miércoles ante Unión Española.

"En el partido me sentí muy bien, me preparé siete meses, pero había tenido la desgracia de sentir una lesión. Después no tuve una charla personal con el profe, hubo pocos días de charla, pero el profe pidió algo y lo pudimos hacer. Me sentí bien, me dio la confianza para empezar desde el arranque, pero ahora solo podemos pensar en el partido de mañana que será importante, hemos tenido más días de preparación. Hubo muchos problemas y por eso estamos en este momento, muchas piedras en el camino. Esta es una situación para todos en general. Juveniles o mayores, creo que estamos a la par y tenemos que demostrar que estamos para jugar", recalcó.

"Estoy mejorando, me estoy sintiendo bien, al correr de los partidos cada vez que uno compite se siente mejor. Los partidos son la única manera en la que puedes agarrar ritmo y hoy me siento bien, trataré de llegar mejor al partido de mañana y salir de esta situación", cerró el delantero.