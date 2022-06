El escándalo quedó en la retina de todos. Las cámaras de televisión y los cientos de asistentes al Centro Deportivo Azul vieron con pavor la situación que aquejó a la jugadora de Colo Colo Javiera Grez, que fue retirada con pérdida de conciencia después de un choque en el Superclásico ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional Femenino.

La falta de una ambulancia, como establece la reglamentación, parece tener culpas compartidas. La ANFP tiene el convenio para proveer de estos vehículos a los partidos oficiales, pero el último responsable es el club anfitrión, en este caso la U. Al final, un furgón de Carabineros prestó colaboración para el rescate de la mundialista con la selección chilena.

Pero eso es sólo la punta del iceberg de lo que sucedió en el CDA de La Cisterna. Es que desde temprano se advirtieron situaciones fuera de lo regular, como por ejemplo, la masiva presencia de hinchas azules en las tribunas mecano. De acuerdo a lo reporteado por Redgol, los asistentes recibieron invitaciones para asistir al condimentado encuentro.

El problema es que el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP establece tajantemente la prohibición de la entrega de boletos a simpatizantes y adherentes. "Igualmente será considerada contribución el otorgamiento de entradas para cualquier clase de partidos", explica el artículo 66° BIS. Y había más de doscientas personas.

En la ANFP no hay claridad sobre si el fútbol femenino está exento de esta regulación. "No lo recuerdo, pero sería extraño, sería una discriminación", apuntó a RedGol uno de los que entra sin golpear a la oficina del directorio. Es que existen algunos reglamentos específicos, pero no están alojados en la web institucional, como sí el resto de los escritos normativos.

¿Qué le puede pasar a la U? Si se constata la irregularidad, que debe ser denunciada por dos tercios del directorio de la ANFP al Tribunal, el club puede sufrir un descuento de diez puntos en el campeonato, y los autores de la falta, distintos castigos: hasta 10 años de inhabilitación para dirigentes, despido para funcionarios y diez partidos de suspensión para futbolistas.

Mal comportamiento de los hinchas



Otro acápite que puede afectar a Universidad de Chile es el del comportamiento de quienes asistieron con invitación al Superclásico femenino. De hecho, las Bases del Campeonato Femenino establecen que no se puede hacer ingreso de extintores y que los fanáticos no pueden ingresar a la cancha, lo que se infringió de manera deliberada.

De hecho, también pueden acreditarse faltas vinculadas con acciones peyorativas contra las jugadoras de Colo Colo, que fueron descalificadas como "feas ql" por la parcialidad, ubicada a menos de un metro. Este tipo de faltas podrían acarrear suspensiones para el CDA, recinto que la U ocupa para los partidos de todas sus categorías.

Cabe señalar que en ediciones anteriores de la confrontación entre albas y azules ya se habían verificado incidentes, incluso el lanzamiento de bolsas de orina en el estadio Monumental. Una escalada de violencia que no se ha detenido.

Qué dice la autoridad



Pese a la gravedad de los hechos verificados, sólo se escuchó la voz oficial de la ministra de Deportes, Alejandra Benado, que criticó específicamente la falta de una ambulancia para la atención de las futbolistas. "Los clubes deben velar por la logística de los partidos y la ANFP, que organiza el torneo, debe fiscalizar cumplimento", sentenció la autoridad.

¿Qué sucede con Estadio Seguro? Muy simple. Como el fútbol femenino no es una actividad rentada y profesional, la repartición estatal no tiene competencia. Sin embargo, advierten desde el Gobierno, la ley de profesionalización del futfem promulgada por el Presidente Gabriel Boric permitirá avanzar en esa dirección "más temprano que tarde".

Lo mismo sucede con la Ley de Violencia en los Estadios, que penaliza varios de estos comportamientos, pero como dice su título "de derechos y deberes para los espectáculos de fútbol profesional", no debiera abordar una actividad que está camino a alcanzar esta nomenclatura.

La última de las conjeturas envuelve a la ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez. La directora y vicepresidenta de Azul Azul estuvo presente en las tribunas del CDA y, si se considera que el fútbol femenino fue un pilar de su gestión durante la presidencia de Sebastián Piñera, más sorprenden los hechos de La Cisterna.