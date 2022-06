Las jugadoras de Colo Colo y compañeras de Javiera Grez se tomaron redes sociales para mostrar su indignación por lo ocurrido en el Superclásico femenino. En el CDA no había ambulancia para atender a la jugadora alba que sufrió un TEC y debió ser llevada a un recinto de salud en un furgón de Carabineros.

Jugadoras de Colo Colo no se guardan su indignación tras el Superclásico femenino: "Qué vergüenza, poniendo en riesgo la integridad física de una jugadora"

Un hecho impresentable se vivió ayer en el Club Deportivo Azul. Cuando el Superclásico femenino entre albas y azules estaba en sus minutos finales, Javiera Grez sufrió un choque que la dejó inconsciente por varios minutos. En el recinto no había ambulancia y la jugadora del Cacique debió ser llevada a un centro de salud en un furgón de Carabineros.

Colo Colo se quedó con el triunfo en el CDA, pero las albas terminaron más que preocupadas por su compañera. El club comunicó que Grez sufrió un traumatismo encéfalo craneano y la jugadora, quien ya está recuperada, envió un mensaje de la clínica confirmando su estado y mencionó que incluso perdió un poco la memoria.

Sus compañeras no ocultaron su indignación por el hecho que puso en peligro la salud de la delantera del Cacique. Elisa Durán se tomó Twitter, donde urgió a las autoridades que cuiden a las jugadoras del fúbtol femenino.

"Felices con el triunfo, pero lamentable que todo se opaque por situaciones tan impresentables como esta; hoy tuvimos suerte de que no pasó a mayores pero deseo de todo corazón que esto no se vuelva a vivir en ninguna cancha del fútbol femenino. ¡CUIDEMOS a las jugadoras, por favor!", escribió.

María José Urrutia fue dura en sus redes sociales y tituló de vergonzoso lo ocurrido en el CDA. "¡Una vergüenza! Clásico femenino sin ambulancia. Vamos de mal en peor", lamentó. Algo parecido escribió Rocío Soto: "¡Una vergüenza! Un clásico jugado en un complejo. Mala organización. Vamos súper bien a ser profesionales... Un poco más de compromiso, campeonato chileno".

La portera alba Catalina Mellado también tuvo palabras en las redes: "¡Qué vergüenza no tener ambulancia en el recinto! Poniendo en riesgo la integridad física de una jugadora". Lo mismo hizo su compañera de puesto, Krishnna Valdés: "Hueón, es una vergüenza, sacando a una jugadora en ese tipo de transporte".

Anais Cifuentes tituló de "nefasto", mientras que Daniella Rojas fue enfática: "¡De mal en peor!". Incluso ex jugadoras del Cacique mostraron su indignación por lo ocurrido: la ex portera de Colo Colo, Romina Parraguirre, compartió un video que tildó de "impresentable" lo sucedido en el CDA y agregó: "Y después critican al fútbol femenino en Chile".

Lo mismo hizo la seleccionada nacional y ex jugadora alba, Claudia Soto: "Aló, ANFP. ¿Y la ambulancia? No es posible que se juegue si no tienen ambulancia".