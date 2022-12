Las miradas del planeta fútbol hoy están puestas en lo que es la Copa del Mundo que se disputa en Catar, pero para hoy lunes también existe un gran panorama. A partir de las 17 horas y a través del Youtube de RedGol podrás ser testigo de la segunda edición de los premios FutFem, gala que premia a las mejores del fútbol profesional chileno.

Rodrigo Herrera, periodista de RedGol en La Clave anticipa lo que será magno evento y de cómo la industria del fútbol femenino ha tomado protagonismo en los últimos años.

“Esta tarde va a tener lugar la segunda gala del balompié femenino con altas expectativas, por la participación de las futbolistas y el reconocimiento a un desarrollo que invita pensar en un futuro positivo”.

“El futuro del fútbol tiene nombre de mujer. Como industria, como trabajo de base, como expectativa de éxito. Existe un mayor espacio de crecimiento en el fútbol tradicional. Los clubes tienen que tomárselo de manera seria. Nunca más una mala cancha, nunca más una rama femenina impaga, nunca más falta de ambulancia en un partido, sentencia el Periodista y hoy animador de la Gala, Rodrigo Herrera.

¿Cuáles son las jugadoras nominadas y sus categorías?

A continuación, te compartimos las nominadas y las categorías de los Premios Futfem 2022:

Premio The Best: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (U.de Chile) y Nicole Fajre (S. Morning).

Mejor arquera: Antonia Canales (Colo Colo), Katherine Tapia (Santiago Morning) y Javiera Díaz (Fernández Vial).

Mejor defensa central: Fernanda Ramírez (Colo Colo), Norma Castilla (Fernández Vial) y Su Helen Galaz (Santiago Morning).

Mejor lateral: Fernanda Pinilla (Universidad de Chile), Ámbar Soruco (Santiago Morning) y Anaís Cifuentes (Colo Colo).

Mejor volante: Yessenia López (Universidad de Chile), Nicole Fajre (Santiago Morning) y Yastin Jiménez (Colo Colo).Mejor delantera: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (Universidad de Chile) y Yenny Acuña (Santiago Morning).

Mejor DT: Milenko Valenzuela (Santiago Morning), Carlos Véliz (Universidad de Chile) y Antonio Zaracho (Fernández Vial).

Jugadoras revelación: Valentina Navarrete (Santiago Morning), Karen Fuentes (Universidad de Chile) y Thiare Parraguez (O’Higgins).

Mejor gol del año: Franchesca Caniguán (Fernández Vial vs Colo Colo), Isidora Muñoz (Audax Italiano vs Universidad de Chile) y Margarita Collinao (Colo Colo vs O’Higgins).

Premio a la Trayectoria: Daniela Pardo (Santiago Morning), Nathalie Quezada (Palestino) y Valeria Lucca (Audax Italiano).

Premio del Ascenso Femenino: Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Vanessa Riquelme (Curicó Unido) y Aracelly Tapia (Cobresal).

Premio Fútbol Formativo: Paloma Bustamante, Nicole Carter y Anaís Álvarez (Colo Colo), Pascal Espejo (U. de Chile) y Yordana Martínez (Magallanes).

Premio Mejor Extranjera: Ysaura Viso (Colo Colo), Rebeca Fernández (U. de Chile) y Katherine Tapia (S. Morning).

Mejor Comunicadora: Nahla Hassan (TNT Sports), Valentina Boetto (corresponsal) y Javiera Court (Vestidas de Rojo).

Recuerda conectarte al canal de RedGol en Youtube a partir de las 17:00 horas para ser testigo de la segunda versión de la gala femenina del fútbol chileno.