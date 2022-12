Claudio Borghi está en Qatar. El Bichi dejó parcialmente sus funciones en Todos Somos Técnicos de TNT Sports para asumir el reto de comentar el Mundial 2022 para Telemundo, una compañía televisiva de contenido en español para Estados Unidos donde ya había comentado algunos certámenes internacionales.

Fue en ese contexto que el Bichi, quien fue miembro del plantel de Argentina campeón del mundo en México '86, conversó con una periodista, quien se dio cuenta de que hablaba con un compatriota, pero no de que era uno de los que levantó el trofeo en el estadio Azteca en aquella gesta de la que Diego Armando Maradona fue el gran artífice.

"Vamos a ver cómo le va a Argentina hoy, esperemos que le vaya bien", dijo Borghi, quien nunca aclaró su identidad ante la desprevenida reportera, quien le consultó. "Pero no estás emocionado, no te entiendo, ¿qué pasa?". Esto, por cierto, ocurrió en las horas previas al triunfo de La Scaloneta ante Australia.

Y ahí, el entrenador tetracampeón con Colo Colo sí le hizo una aclaración. "Estoy contento, sí, pero vengo a trabajar y no como hincha". Eso provocó que la comunicadora de TN, Dominique Metzger, le hiciera un alcance al ex futbolista de Argentinos Juniors y el Milan de Italia. "Yo también vengo a trabajar, pero tengo la camiseta re puesta y estoy re hincha y todo", apuntó ella, sin darse cuenta todavía que era Claudio Borghi su entrevistado.

La conversación cambió el curso y el Bichi la hizo de entrevistador en un momento. "¿Recuperaste tu plata?", le consultó a la profesional trasandina. "No, no recuperé nada. Estoy esperando que me vengan a avisar de la policía que encontraron todo", respondió Metzger. "Sos la única persona que asaltaron en Qatar", bromeó el ex seleccionador de la Roja antes de subirse a la van de Telemundo que lo sacó de una conversación en la que pasó piola, como dice la jerga chilena.

Al menos para la reportera, pero no para la gente del set. "Domi, creo que era Claudio Borghi el que estaba con vos", le advirtieron. "No, no, chicos, no me hagan esto", suplicó ella. Pero ya había conversado con un campeón mundial como si fuera un hincha que fue al Mundial desde Argentina.