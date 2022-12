Este lunes se vivieron los Premios FutFem 2022 de Contragolpe y RedGol, con más de 300 personas que llegaron a la Casa de la Cultura de Ñuñoa para la gala y premiación de lo mejor de la temporada del fútbol femenino. 14 categorías animaron el evento, el que incluso tuvo una presentación telemática de Tiane Endler.

Fue ahí donde Nahla Hassan, periodista de TNT Sports, recibió el premio a Mejor Comunicadora por su trabajo en el canal deportivo como comentarista de partidos de la selección chilena y más. Y también fue ahí donde, después de recibir su galardón, conversó con RedGol.

Sobre la gala y premiación, Hassan confesó estar "muy feliz porque al fútbol femenino se le esté dando el lugar que siempre ha merecido, lo que hace Contragolpe y RedGol es elevar este deporte y ponerlo en el sitial que corresponde".

"Esto ayuda a visibilizar no solo a la selección chilena, sino también al campeonato y que la gente vaya conociendo cada una de las posiciones de cada una de las jugadoras", valoró Hassan sobre la premiación, donde se entregaron galardones a Mejor Arquera, Mejor Defensa Central, Mejor Lateral, Mejor Volante y Mejor Delantera.

"Las mujeres no tenemos que dar prueba de nada"

Hassan además se refirió a sus inicios en el periodismo deportivo, un destino que inicialmente no había visto en su camino. "Cuando era chica veía fútbol, pero más allá de eso no mucho más. Jugaba muy mal. Llegué al periodismo deportivo más por casualidad que por convicción: cuando estaba estudiando, quería dedicarme al periodismo internacional, pero en la práctica me di cuenta que no era tan entretenido", comentó.

"Me llegó la posibilidad de ser periodista deportiva y cuando me llamaron dije, '¿estás seguro que yo?'. Porque sabía que eran 11 por lado, pero no mucho más. Empecé a estudiar un montón y meterme en el mundo, ahora ya me encanta", continuó.

"La mayoría que trabajan conmigo son hombres, me siento muy cómoda en el ambiente que trabajo, aunque me gustaría que fuéramos más mujeres. De a poco se abren los caminos", siguió, agregando que espera que en el futuro "no sea novedad que una mujer sea relatora, comentarista o puesto de cancha en un Mundial", por ejemplo.

"Las mujeres no tenemos que dar prueba de nada, ni en el fútbol ni en ningún ámbito. Está más que demostrado que podemos hacer lo que queramos", cerró la comunicadora.