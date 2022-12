Nahla Hassan: "Hay figuras de 18 años en el Mundial y en Chile seguimos con la regla Sub 21"

Sigue la fiesta del fútbol en Qatar 2022 y este martes se conocen a los últimos clasificados a cuartos de final. Y mientras en Medio Oriente las grandes figuras se pelean por alcanzar la Copa del Mundo, desde Chile se analiza lo que ha sido hasta ahora la competencia más importante del fútbol.

Es ahí donde toma la palabra Nahla Hassan. La periodista de TNT Sports, galardonada como Mejor Comunicadora en los Premios FutFem 2022 de Contragolpe y RedGol, dialogó con el micrófono de este medio y, en medio de su evaluación de la cita planetaria, lanzó una dura reflexión respecto al panorama del fútbol nacional.

"Se ha visto buen fútbol con grandes figuras y creo que tenemos que aprender de ahí. Hay nombres de 18 ó 19 años, mientras que acá en Chile aún tenemos la regla Sub 21. Peguémonos el alcachofazo de que algo estamos haciendo mal y que tenemos que empezar a exportar a nuestras figuras más jóvenes", comentó, haciendo referencia a figuras internacionales como Gavi y Jude Bellingham.

"En cuanto a la regla Sub 21, ya están grandes, pero si se les da tiraje a los de 17 ó 18 años es para que se exporten las figuras a futuro", siguió la comunicadora, quien considera que este reglamento no está ayudando a los más jóvenes a prepararse para emigrar.

"Sí creo que antes de salir del país debes pasar por uno de los equipos grandes. Me da pena lo que pasa con Carlos Palacios, que era tremendo jugador y se está perdiendo. En Unión Española la rompió una temporada, pero le faltaba madurar. Sí hay que exportar, pero tienen que pasar por un proceso. Y la regla Sub 21 no ayuda a que ese proceso empiece de más pequeños", criticó.

Como cierre, Hassan catalogó este Mundial como uno "entretenido, se dieron sorpresas en la fase de grupos, que Alemania se quede fuera es lamentable para el espectáculo, pero ya en octavos están ganando los favoritos. Si se da un Argentina vs Brasil en semifinales, será tremendo".

