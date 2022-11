La periodista de TNT Sports es una de las candidatas a ganar el premio a Mejor Comunicadora de este año. La ceremonia de entregaré será el próximo 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Dentro de poco comenzará la cuenta regresiva para los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc. La fiesta del fútbol femenino este año entregará premios para 14 categorías y además, premiará al XI ideal de la temporada.

Para elegir a tus jugadoras favoritas, debes ingresar al sitio web de Contragolpe, registrar tus datos y escoger una opción en cada una de las categorías. Por el solo hecho de votar, estarás participando por una invitación doble para asistir a la gala.

Una de las categorías a premiar es la de Mejor Comunicadora. Este año la terna está compuesta por Javiera Court (Primera Ronda e Históricas), Valentina Boetto (corresponsal) y Nahla Hassan de TNT Sports.

La periodista aseguró que no se esperaba la nominación: "Cuando supe que estaba, me enteré por whatsapp. Una persona muy importante me avisó y fue bacán e inesperado. Es una nominación que hacen tus otras colegas y eso es más especial aún. Siento que hay colegas que se han sacado la cresta por el fútbol femenino, así que fue impensado, pero a la vez muy bonito".

Nahla Hassan es una de las conductoras del espacio de su canal llamado Todas Jugamos. Allí se habla de fútbol femenino y siempre tienen jugadoras o técnicos invitados para analizar sus carreras y la temporada del torneo. Además, es la encargada de comentar los partidos de la Roja Femenina.

Para Hassan la realización de los Premios FutFem "es súper importante. Cuando se habla de fútbol femenino, en general se habla de la Selección Chilena y no tanto del torneo nacional ni de las jugadoras. Siento que darle la importancia al campeonato es fundamental para que la gente vaya conociendo a las futbolistas que son muy buenas, talentosas y no necesariamente han sido llamadas a la Roja".

"Los premios ayudan a la visibilización del fútbol jugado por mujeres y es posición por posición. Acá no se premia a una sola, se premia el once ideal, está el premio The Best, mejor arquera, etcétera. Entonces las categorías están pensadas para y por el campeonato nacional y antes de estos premios, no lo habíamos visto y por eso me gusta que se realice esta instancia", cerró Nahla Hassan.